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11 мая, источник: Vesti.kz

Чемпион мира объявил об отказе от боя с Головкиным и объяснил свое решение

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO американец Деметриус Андраде (29−0, 18 КО) объявил, что больше не заинтересован в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), который владеет титулами IBF и IBO в этом же дивизионе. Его слова приводит Tofight.ru.

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Также Андраде высказался о поединках Головкина с чемпионом WBA (Super) и WBC (Franchise) мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−2−1, 36 КО). При этом еще в апреле американец был настроен на бой с GGG.

«Я бы и назвал Головкина среди желаемых соперников, но его время ушло. Он уже отдал боксу все, что мог. Да, у него отличное имя, но я не бился c GGG, когда он был на пике, хотя я мог бы его победить. Побил ли “Канело” пикового Головкина? Нет. Это не тот бой, которого я с нетерпением жду, как хотя бы пару лет назад», — заявил Андраде в беседе с Boxingscene.com.

32-летний Андраде владеет титулом WBO с октября 2018 года и провел три успешные защиты. В последнем бою 30 января американец нокаутировал ирландца Люка Келлера (17−3−1, 5 КО), а его следующим соперником станет обязательный претендент Лиам Уильямс (22−2−1, 17 КО) из Великобритании.

38-летний Головкин завоевал вакантные титулы IBF и IBO 5 октября, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО). В мае казахстанец объявил, что после возвращения бокса встретится с обязательным претендентом Камилом Шереметой (21−0, 5 КО) из Польши.

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