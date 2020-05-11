Чемпион мира объявил об отказе от боя с Головкиным и объяснил свое решение

«Я бы и назвал Головкина среди желаемых соперников, но его время ушло. Он уже отдал боксу все, что мог. Да, у него отличное имя, но я не бился c GGG, когда он был на пике, хотя я мог бы его победить. Побил ли “Канело” пикового Головкина? Нет. Это не тот бой, которого я с нетерпением жду, как хотя бы пару лет назад», — заявил Андраде в беседе с Boxingscene.com.