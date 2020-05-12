Появились неожиданные подробности срыва боя между Головкиным и чемпионом мира

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Стороны были близки к поединку в 2016 году, но в последний момент сделка сорвалась. В итоге британца заменил его соотечественник Келл Брук (39−2, 27 КО). Последний выстоял против Головкина только пять раундов и получил перелом глазницы.

По словам промоутера, разногласия возникли из-за фотографии Юбенка-старшего, чью карьеру в свое время продвигал отец Эдди Барри Хирн.

«Я пытался заключить сделку с Юбенком. Переговоры велись между мной и двумя Юбенками, младшим и старшим. Мы договорились по всем условиям. Затем Юбенк-старший посмотрел на меня и сказал: «Эдвард, есть еще одна вещь. В кабинете твоего отца висит фотография, на которой я бью Найджела Бенна. Также у вас есть официальные судейские карточки с того поединка. Ты должен снять эту фотографию и отдать мне, тогда я подпишу контракт».

Я ответил: «Окей, я только что дал тебе кучу денег и все, что ты хотел, а теперь ты еще хочешь заполучить фото со стены в папином офисе?». Он сказал: «Да, все правильно». Я пришел в офис отца и говорю ему: «Ну, папа, это было довольно сложно, но мы заключили сделку. Осталось лишь одно — эта фотография на твоей стене, могу я ее взять?».

Он спросил: «Что ты имеешь в виду?» Я объяснил ему, что Юбенк просит у него эту фотку для завершения сделки. Тогда он заявил: «Скажи Юбенку, пускай он идет и засунет это себе в задницу. Это моя любимая фотография на всем свете и я ни за что не сниму ее со стены». Я сказал: «Но ведь это просто фото?», на что он ответил: «Нет-нет, это даже не обсуждается».