Олимпийский чемпион Тищенко сдал положительный тест на коронавирус
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко сдал положительный тест на коронавирус, сообщает
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко сдал положительный тест на коронавирус, сообщает
Тищенко самобратился за помощью к врачам. Те взяли все нужные анализы, которые дали положительный результат. Сейчас чемпиона мира, Европы и России отправили на домашний карантин — он находится под контролем медиков. У Тищенко легкая форма COVID-19.
28-летний Тищенко — олимпийский чемпион (2016), чемпион мира (2015), чемпион Европы (2015, 2017), чемпион Универсиады (2013), серебряный призер чемпионата мира (2013). В профессиональном боксе на его счету семь побед в семи боях.