Геннадий Головкин обратился к болельщикам
Чемпион мира в среднем весе по версии IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) обратился к болельщикам через Instagram.
Чемпион мира в среднем весе по версии IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) обратился к болельщикам через Instagram.
Карантин боксер проводит в американском
«Первым делом после карантина отправлюсь в боксерский зал. А вы по чему за это время соскучились больше всего?» — спросил Головкин на русском и английском языках.
38-летний Головкин последний бой провел 5 октября, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал два вакантных титула. На прошлой неделе казахстанец объявил, что после возвращения бокса встретится с обязательным претендентом Камилом Шереметой (21−0, 5 КО) из Польши.