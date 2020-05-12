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12 мая, источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин обратился к болельщикам

Чемпион мира в среднем весе по версии IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) обратился к болельщикам через Instagram.

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Карантин боксер проводит в американском Лос-Анджелесе вместе с женой и тремя детьми. Ранее он не исключил, что может провести бой без зрителей из-за пандемии коронавируса.

«Первым делом после карантина отправлюсь в боксерский зал. А вы по чему за это время соскучились больше всего?» — спросил Головкин на русском и английском языках.

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38-летний Головкин последний бой провел 5 октября, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал два вакантных титула. На прошлой неделе казахстанец объявил, что после возвращения бокса встретится с обязательным претендентом Камилом Шереметой (21−0, 5 КО) из Польши.

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