«Готов драться даже на луне». Следующий соперник Головкина прояснил ситуацию с их боем

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Изначально поединок был запланирован на 29 февраля, затем перенесен на 28 марта. Позже сообщалось, что мероприятие состоится в апреле — бой пришлось отложить из-за травмы Головкина. Но из-за пандемии коронавируса схватку предварительно отодвинули на июнь.

— Нет ли у вас информации, где и когда состоится ваш бой с Головкиным?

— Где и когда он состоится я не знаю. Это зависит от того, когда Дональд Трамп откроет границы. Я могу подраться с Головкиным даже на луне. Самое главное, чтобы этот бой состоялся.

— На луне? Это был бы интересный поединок.

— Мир принадлежит смелым.

— Видимо, вы думаете, что откладывание этого боя с Головкиным работает в вашу пользу. Почему?

— Потому что у меня больше времени, чтобы устранить ошибки, которые я делаю, и проанализировать Головкина.