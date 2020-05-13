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09:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Готов драться даже на луне». Следующий соперник Головкина прояснил ситуацию с их боем

Польский боксер Камил Шеремета (21−0, 5 КО) в интервью Super Express рассказал о ситуации с его боем против чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).

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Источник: Reuters

Изначально поединок был запланирован на 29 февраля, затем перенесен на 28 марта. Позже сообщалось, что мероприятие состоится в апреле — бой пришлось отложить из-за травмы Головкина. Но из-за пандемии коронавируса схватку предварительно отодвинули на июнь.

— Нет ли у вас информации, где и когда состоится ваш бой с Головкиным?
— Где и когда он состоится я не знаю. Это зависит от того, когда Дональд Трамп откроет границы. Я могу подраться с Головкиным даже на луне. Самое главное, чтобы этот бой состоялся.

— На луне? Это был бы интересный поединок.
— Мир принадлежит смелым.

— Видимо, вы думаете, что откладывание этого боя с Головкиным работает в вашу пользу. Почему?
— Потому что у меня больше времени, чтобы устранить ошибки, которые я делаю, и проанализировать Головкина.

Ранее сам Головкин объявил, что его следующим соперником станет Шеремета. Для казахстанца это будет обязательная защита титула IBF, который он завоевал в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США) на культовой арене Madison Square Garden — победил украинца Серге Деревянченко. В андеркарте Шеремета дебютировал в США — досрочно остановил мексиканца Оскара Кортеса (27−5, 14 КО).

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