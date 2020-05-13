«Готов драться даже на луне». Следующий соперник Головкина прояснил ситуацию с их боем

Изначально поединок был запланирован на 29 февраля, затем перенесен на 28 марта. Позже сообщалось, что мероприятие состоится в апреле — бой пришлось отложить из-за травмы Головкина. Но из-за пандемии коронавируса схватку предварительно отодвинули на июнь.
— Нет ли у вас информации, где и когда состоится ваш бой с Головкиным?
— Где и когда он состоится я не знаю. Это зависит от того, когда Дональд Трамп откроет границы. Я могу подраться с Головкиным даже на луне. Самое главное, чтобы этот бой состоялся.
— На луне? Это был бы интересный поединок.
— Мир принадлежит смелым.
— Видимо, вы думаете, что откладывание этого боя с Головкиным работает в вашу пользу. Почему?
— Потому что у меня больше времени, чтобы устранить ошибки, которые я делаю, и проанализировать Головкина.
Ранее сам Головкин объявил, что его следующим соперником станет Шеремета. Для казахстанца это будет обязательная защита титула IBF, который он завоевал в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США) на культовой арене Madison Square Garden — победил украинца Серге Деревянченко. В андеркарте Шеремета дебютировал в США — досрочно остановил мексиканца Оскара Кортеса (27−5, 14 КО).