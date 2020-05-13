Ак-калпак за талант, или как Канат Ислам с одного удара нокаутировал соперника и выиграл «золото»

И таким четким акцентированным выстрелом может похвастаться Канат Ислам. Все подробности — в материале Vesti.kz.

На тот момент Канат успешно представлял Китай. На домашней для сборной Олимпиаде (Пекин-2008) Ислам дошел до подиума. Талантливый боксер завоевал бронзовую медаль. На пути к «золоту» в полуфинале его остановил кубинец Карлос Банто Суарес.

Он смог подтвердить статус одного из лучших в своем дивизионе — в 2007-ом Ислам стал бронзовым призером чемпионата мира, который состоялся в Чикаго.

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В ранге олимпийского призера он ударно провел 2009-й год. В этот период он активно принимал участие в различных международных турнирах, среди которых традиционный старт в Бишкеке является особенным.

Речь о соревновании, посвященного памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова. На территории Кыргызстана он проводится с 1974 года. Изначально турнир был организован в феврале буквально накануне чемпионата СССР (март). Он выступал в качестве последнего рубежа, и помогал боксерам подвести свою форму к идеалу перед главным стартом.

Не утратил турнир повышенное внимание и в новое время — после распада СССР. На нем выступали многочисленные боксеры из разных стран, в том числе и Казахстана. Так, его участниками были Бекзат Саттарханов, Ермахан Ибраимов, Мухтархан Дильдабеков, Серик Елеуов, Мереке Жусупов и другие.

Блеснуть же Канату Исламу на турнире Шопокова удалось в 2009-ом году, который прошел в Бишкеке во Дворце спорта имени Кожомкула. Он уверенно добрался до финала в весовой категории до 75 килограммов.

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В полуфинале призер ОИ-2008 убрал Ахрора Курбанова. Соперник представлял сборную Узбекистана. Канат Ислам, к слову, выиграл досрочно. Он явно доминировал, нанося большое количество ударов. И после сигнала из угла Курбанова рефери остановил поединок.

Тот самый исторический удар Канат нанес в главном бою. За «золото» он бился с местным бойцом Бахтияром Джеенбаевым. Как только прозвучал гонг, Ислам выбросил прямой справа — Джеенбаев сразу оказался в нокауте. В итоге олимпиец стал победителем соревнований.

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Кстати, тогда президент Федерации бокса Кыргызской Республики Абдыбакыт Халмурзаев подарил ему ак-калпак и чапан за талант.