Сборная Казахстана по боксу объявила о возвращении после карантина

Национальная сборная Казахстана по боксу планирует отправиться на учебно-тренировочные сборы в Алматы, сообщается на сайте федерации.

Это будут первые УТС после длительного перерыва в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в стране.

«С 25 мая по 12 июня мы планируем провести учебно-тренировочный сбор в городе Алматы. Тренировки будут проходить по программе специальной физической подготовки. Сборы будем проводить согласно всем санитарно-гигиеническим нормам, привлекая не более 30 спортсменов национальной сборной команды.

В режиме ЧС спортсмены тренировались дома, мы проводили дистанционные онлайн-тренировки. В связи со снятием режима ЧС и послаблениям мер ребята активно тренируются и готовятся к сборам на 25 мая. Дальнейший план будем разрабатывать, смотря на открытие границ.