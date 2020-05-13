Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.05
Торпедо-БелАЗ
Городея
Футбол. Зарубежный
16.05
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16.05
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16.05
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16.05
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
16.05
Фортуна Д
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
13 мая, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по боксу объявила о возвращении после карантина

Главный тренер озвучил планы команды.
Наверх

Национальная сборная Казахстана по боксу планирует отправиться на учебно-тренировочные сборы в Алматы, сообщается на сайте федерации.

Это будут первые УТС после длительного перерыва в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в стране.

«С 25 мая по 12 июня мы планируем провести учебно-тренировочный сбор в городе Алматы. Тренировки будут проходить по программе специальной физической подготовки. Сборы будем проводить согласно всем санитарно-гигиеническим нормам, привлекая не более 30 спортсменов национальной сборной команды.

В режиме ЧС спортсмены тренировались дома, мы проводили дистанционные онлайн-тренировки. В связи со снятием режима ЧС и послаблениям мер ребята активно тренируются и готовятся к сборам на 25 мая. Дальнейший план будем разрабатывать, смотря на открытие границ.

В планах есть совместные учебно-тренировочные сборы с командами Украины, России и Узбекистана. Также осенью хотим провести чемпионат Казахстана. Есть также турнир Аскара Кулибаева, туда мы уже тоже приглашаем спортсменов. Участие в других международных турнирах будем рассматривать согласно календарю Международного олимпийского комитета", — прокомментировал главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев.

Как стать киберспортсменом и выиграть турнир серии Major. Абай HObbitt Хасенов - в прямом эфире Vesti.kz
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 13 мая
Бундесдрим: как в Германии начнут возобновлять футбольный сезон
Артем Дзюба рассказал, кого считает лучшим нападающим в истории
Тренер Фергюсона объяснил первое поражение бойца за восемь лет
L’Equipe: защитник «Спартака» попал в сферу интересов «Лиона»
Деле Алли ударили в лицо и угрожали ножом во время ограбления
Лаура Дальмайер: В каком-то смысле Олимпиада является фальшивкой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь