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18:04 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Канело» рассказал о травме и планах на завершение карьеры

Тренер чемпиона WBA (Super) и WBC (Franchise) мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−2−1, 36 КО) Эдди Рейносо в интервью TUDN оценил состояние и перспективы своего боксера.

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18 июля Альваресу исполнится 30 лет. К юбилею мексиканец, дебютировавший в профи в 15, успел стать чемпионом мира в четырех категориях.

По словам Рейносо, Альварес решил проблемы с травмированным коленом, которое его мучило несколько лет. В июле 2019 года он появлялся на публике в костылях.

«Он находится на пике карьеры. Сауль не травмирован, проблемы с коленом остались в прошлом, — заявил Рейносо. — Он набрал хороший ход и опыта к 30-летию. Я думаю, что у него есть есть еще пять-семь лет, чтобы оставаться на этом уровне. С той дисциплиной, которой мы придерживаемся, не будет никаких проблем».

В апреле 2018 года Альварес перенес операцию на колене перед слушанием по делу о проваленном допинг-тесте, из-за которого его второй бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) состоялся на четыре месяца позже запланированного. После первого поединка с GGG мексиканцу оперировали руку.

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