Тренер «Канело» рассказал о травме и планах на завершение карьеры

18 июля Альваресу исполнится 30 лет. К юбилею мексиканец, дебютировавший в профи в 15, успел стать чемпионом мира в четырех категориях.

По словам Рейносо, Альварес решил проблемы с травмированным коленом, которое его мучило несколько лет. В июле 2019 года он появлялся на публике в костылях.

«Он находится на пике карьеры. Сауль не травмирован, проблемы с коленом остались в прошлом, — заявил Рейносо. — Он набрал хороший ход и опыта к 30-летию. Я думаю, что у него есть есть еще пять-семь лет, чтобы оставаться на этом уровне. С той дисциплиной, которой мы придерживаемся, не будет никаких проблем».