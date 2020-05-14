Тренер «Канело» рассказал о травме и планах на завершение карьеры
Тренер чемпиона WBA (Super) и WBC (Franchise) мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−2−1, 36 КО) Эдди Рейносо в интервью TUDN оценил состояние и перспективы своего боксера.
Тренер чемпиона WBA (Super) и WBC (Franchise) мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−2−1, 36 КО) Эдди Рейносо в интервью TUDN оценил состояние и перспективы своего боксера.
18 июля Альваресу исполнится 30 лет. К юбилею мексиканец, дебютировавший в профи в 15, успел стать чемпионом мира в четырех категориях.
По словам Рейносо, Альварес решил проблемы с травмированным коленом, которое его мучило несколько лет. В июле 2019 года он появлялся на публике в костылях.
«Он находится на пике карьеры. Сауль не травмирован, проблемы с коленом остались в прошлом, — заявил Рейносо. — Он набрал хороший ход и опыта к 30-летию. Я думаю, что у него есть есть еще
В апреле 2018 года Альварес перенес операцию на колене перед слушанием по делу о проваленном