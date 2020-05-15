«Хочу, чтобы рыжий упал». Российский промоутер — об «эффекте Головкина», примере Шуменова и популярности Левита

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

— Геннадию Головкину в этом году исполнилось 38 лет. За последние несколько лет он провел большие поединки, топовые, денежные, которые в боксерской среде вызвали даже неоднозначную реакцию. Бой с Джеймсом, поединок с Деревянченко, два боя с Альваресом. Говорят, что Геннадий в силу возраста уже не тот, а на ваш взгляд?

— Я думаю, все, что осталось сделать Геннадию — это в третьем бою разгромить «Канело». Это будет настоящий, большой, если хотите, аккорд в его карьере. А так Геннадий сделал для казахстанского бокса настолько много, показывая всем пример. Вот вы видели когда-нибудь Геннадия не улыбающимся? Нет. Человек, у которого все время хорошее настроение, который понимает, что такое находиться в центре внимания, человек, который генерирует к себе колоссальный интерес.

Читайте также Геннадий Головкин обратился к болельщикам

Он действительно заслужил того контракта, который сейчас получил, и я надеюсь, что время, которое у него появилась между боями, он использовал с пользой, занимается физической подготовкой, изменил технику и тактику, и я очень хочу, чтобы этот рыжий мексиканец упал, был нокаутирован, чтобы это не вызывало вопросов, потому что, если доводить это до судейских решений, то, конечно, «Канело» это коммерческая величина — там на него вся Америка и Мексика молится, но таких нужно нокаутировать, бить за то, что он сделал с Геннадием, когда его засудили. Я думаю, у Геннадия такая возможность есть. Думаю, что мы в этом году такого боя дождемся.

— В каком бою Головкина больше «ограбили»?

— Во втором поединке. Я думаю, он был более близкий и его тяжелее было судить. Здесь сказалось большое количество факторов. Я бы может быть там натянул и дал бы ничью, это было бы справедливым итогом.

Но сейчас у Геннадия есть повод хорошенько подготовиться и взорваться. Сейчас я бы ему советовал не брать никаких боев, а просто выйти на «Канело» и разгромить его.

— В 2005 году он перешел в профи и пять лет находился на контракте с Universum Box-Promotion. Многие говорят о том, что он просто потерял эти пять лет. Если бы Геннадий изначально уехал бы в Штаты, как вы считаете, сейчас он бы находился на другом уровне медийности, звездности, в общем на другом этапе своей карьеры?

— Я думаю, что звезды сложились так, и Геннадию просто повезло. Вы посмотрите, что со всеми ребятами из Universum стало. Их фактически растерзало время, компания шла на спад, и Геннадию может быть повезло то, что он не набрал оборотов внутри Universum, где, например, не стало перспектив у Александра Алексеева — выдающегося боксера.

У Universum не стало сил, а Геннадий все это время методично занимался тем, что менял специальную выносливость, набирался какого-то опыта и, наверное, все-таки он эти пять лет сберег. А так, мог попасть в мясорубку, не имея сильного промоутера. С ним бы потом случилось то, что случилось с остальными ребятами из компании. Повезло — очень грамотный менеджмент, ну и плюс свой ресурс, который у него был, и он провел большое количество боев.

— Геннадий, кстати, не так давно сменил команду менеджеров. Завершил сотрудничество с братьями Герман, которые с ним работали еще в немецкий период карьеры. Поменял после поединка с Альваресом и наставника, прекратив работать с Абелем Санчесом. И сейчас он готовится под руководством Джонатана Бэнкса. Как вы считаете, насколько оправдан выбор этого специалиста, может быть Геннадий перерос вообще уровень самого Санчеса, ну и Бэнкс та ли фигура, которая сейчас нужна ему?

— Я вам хочу сказать об одном случае. Когда мы вместе с Геннадием и Абелем Санчесом оказались в зоне VIP аэропорта в Сочи и Геннадий пошел, принес чай, налил Санчесу первым, а мне потом, я уверен в том, что у него сохранилось уважения к Санчесу, сохранилось отношение, как к отцу, но профессиональный бокс — это бизнес, и действительно потребовалось что-то менять, может быть даже с точки зрения эмоций, психики. Бэнкс — это тренер, который готовил Владимира Кличко на заключительном этапе карьеры, это человек, который очень долго работал с Эммануэлем Стюартом.

Стюарт как-то сказал, что в его команде есть человек, который уже сейчас мог быть тренером хорошего боксера, супертяжеловеса. Я имею в виду Бэнкса. Чего не хватает ему, это, наверное, видно во время боя, если хотите педагогического авторитета. Но там Геннадий уже действует сам, и та карьера, которая есть у Геннадия, его собственная самодисциплина, которая выработалась годами. Я думаю, Бэнкс сейчас самое то для него.

— Владимир, представим гипотетически, если бы вы были менеджером или руководителем команды Головкина, то к кому из тренеров вообще присмотрелись?

— В первую очередь прислушался бы к самому Геннадию, потому что он провел такое количество лет в профессиональном боксе. Думаю, что Том Леффлер очень правильно сделал, пригласив Джонатана Бэнкса. Я бы остановился на предложении Головкина.

— В 2009, 2010 год, как раз-таки, когда Гена еще был в Германии после Олимпийских игр в Пекине, было много разговоров и слухов о том, что вы появлеяете интерес к Геннадию Головкину, Бейбуту Шуменову и к олимпийскому чемпиону Бахыту Сарсекбаеву. Насколько это правда?

— Я приезжал на один из боев Бейбута в Шымкент. Мы встречались и с Сарсекбаевым. Но дальше переговоров и дальше разговоров не пошло.

— Была информация о том, что там цена вопроса стояла очень сильно.

— Я думаю что Бейбут обладал финансами и реализовался сам. Это такой большой пример боксера-героя, который все в своей жизни сделал и обеспечил себе сам. Он большинство своих боев организовывал как промоутер. То, что касается Бахыта, у него закончились раунды — есть такое выражение в английском языке. Он выиграл Олимпиаду, и у него не стало мотивации. Ему не нужно было идти в профи. А Геннадий в то время уже определился с промоутером и у него уже был подписан контракт с Universum.

Читайте также Появились неожиданные подробности срыва боя между Головкиным и чемпионом мира

— Шуменов официально не объявлял о завершении карьеры, несколько лет назад он провел поединок против турецкого боксера. Как вы считаете, что делать вообще с его карьерой?

— Его нужно ставить в пример, реализовывать потенциал и пользоваться таким опытом. У него есть брат — это очень прекрасные ребята, и они много чего могут рассказать и подсказать боксерам, чтобы не делать ошибок с точки зрения организации своей карьеры, питания, тренера по физподготовке. У меня совет — обращайтесь к Бейбуту.

— Если сейчас Геннадий Головкин объявит о завершении карьеры, как вы считаете, он достоин с таким послужным списком и бэкграундом, который у него есть, рассчитывать на включение в «Зал Славы» бокса?

— Не сомневаюсь в этом. Более того, я бы порекомендовал Геннадию попробовать себя в роли промоутера и менеджера, сотрудничать со своим нынешним менеджером Томом Леффлером и остаться на западе. Это будет хороший мост для казахстанских боксеров.

— За казахстанскими боксерами, выступающими в профи, в любителях следите?

— Я наблюдал, так скажем, очередную большую драму, которая произошла с Василием Левитом во время чемпионата мира. Являюсь его поклонником и считаю, что такой популярный человек должен как-то быть реализован еще вне ринга. Может быть главой какого-то большого города. За ним пойдут люди. Он человек ответственный и заслуживает внимания.

Безусловно, считаю блестящим украшением чемпионата мира считаю Бекзада Нурдаулетова. Он победил непобедимого до этого Хулио Ла Круса. Потом в финале совершенно «вынес» своего соперника из Узбекистана. Это такая победа, которая заслуживает самых высоких оценок. Есть другие ребята, но скажу время, когда надо показывать себя, это, конечно же, Олимпиада. И здесь может быть повезло, что Олимпиада перенесена и есть возможность как-то по-другому подготовится, взять больше времени. Желаю Бекзаду там победы.

— Первым чемпионом мира в профи из Казахстана был Василий Жиров. После Олимпиады в Атланте он уехал в США. Но есть мнение, что его карьеру повели неправильно и рано вывели на Джеймса Тони. Справедливо ли такое суждение?

— Нужно понимать, кто в каких обстоятельствах оказывался, и как эти решения принимались. Все-таки бой состоялся. Василий его взял. Ну, наверное, было ошибочно, поскольку надо учитывать разницу в весе и в опыте. Василий оставался боксером предыдущего веса, а боксировал в супертяжелом, что в итоге и сказалось. Я думаю, были ошибки внутри команды, связанные с подготовкой. Это был не бокс Василия Жирова, совсем не его дистанция. Его затянули. Очень опытный тренер Джеймса Тони фактически навязал свою тактику. Я думаю, этот бой все испортил. Но Василий выдающий боксер, олимпийский чемпион. Первым стал чемпионом мира в профи и вписал свое имя золотыми буквами в историю казахстанского и мирового бокса.

— Вы говорили о том, что проводите турниры в Узбекистане и собираете полные стадионы, также вы проводили очень большие турниры в России и там тоже собирались большие арены. Будет ли турнир от вас Казахстане, насколько это интересно?

— Я недавно разговаривал с Майком Тайсоном. Мы обсуждали другую тему и начали говорить о его тренировках, и выразили идею о проведении тура из показательных боев, в том числе и в Казахстане. Возьмем очень популярного или боксера, или человека из единоборств. Это будет поединок без зачета результатов, пусть он будет трехраундовым, но пусть на тебя посмотрят в ринге. Опыт подобных мероприятий у меня уже есть с Роем Джонсом. Я ему предложил Сергея Харитонова или Александра Емельяненко на выбор. Сейчас практически ждем окончания пандемии, чтобы сделать какое-то финансовое предложение. Я считаю, что, если есть возможность посмотреть на Майка Тайсона, а если еще получится Эвандера Холифилда привезти и устроить им третий бой в Астане, вот вам, пожалуйста, событие, куда сбегутся все, кто живет рядом, вокруг. Билет нельзя будет достать.

— Какой был бы бюджет организации такого поделка с учетом гонораров?

— Я думаю, что весь тур по всем странам СНГ обошелся бы в 20 миллионов долларов, какая-то часть затрат легла бы на долю Казахстана.

— Сейчас в США проживает достаточно большое количество казахстанских боксеров, но это так называется «эффект Головкина», после того как он начал ярко сверкать в профессионалах — уехала целая плеяда из любительского бокса и с разной степенью успеха они там выступают. За ребятами, представляющими Казахстан и выступающими в профи, следите?

— Слежу, но я бы не хотел кого-то выделять. Существует одинаковый повод поехать в Америку вслед за Геннадием. Но нужно ставить задачи, заключая свои контакты — через сколько лет у меня титульный бой? Требовать от того, кто сегодня является твоим промоутером или менеджером этого. Чтобы это были ребята, которых подписывали не для того, чтобы держать на лавке, а ребята, которым давали возможность становиться чемпионами. Это такой фактор — да, вроде бы тебя перевозят из Казахстана в Америку, дают арендованную машину, вкусно покушать, селят в арендованный дом, но ты же должен развиваться, должен стать чемпионом, и очень много ребят, которые идут на поводу того — ну ладно, потом посмотрим, подождем. Ждать не нужно. Нужно ковать железо, брать титулы, становится таким, как Геннадий Головкин — чемпионом.

— Влияние Оскара Де Ла Хойи, которым он располагает в профессиональном боксе, могло иметь значение при вынесении тех же судейских решений, которые, как нам кажется, были несправедливы по итогам боя Головкина с Альваресом?