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13:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор обратился к Тайсону

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону.

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Макгрегор поблагодарил Тайсона за слова поддержки в интервью, в котором тот похвалил ирландца за дебютный боксерский поединок с Флойдом Мэйуэзером. Боец пообещал победить американца в бою-реванше. «Учитывая мои нынешние знания о стиле Флойда, я решу головоломку и побью его! Клянусь жизнью», — написал он.

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В конце апреля 53-летний Тайсон допустил возвращение на профессиональный ринг. Он отметил, что его интересуют благотворительные турниры. Позже боксер опубликовал видео, где он отрабатывал удары, которое вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

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Макгрегор дебютировал в боксе в августе 2017 года поединком против Мэйуэзера. Бой завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде. После ирландец неоднократно говорил о желании провести бой-реванш.

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