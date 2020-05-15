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15:46 (мск), источник: Vesti.kz

В США определились с первым боем после возвращения бокса

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO в полулегком весе американец Шакур Стивенсон (13−0, 7 КО) возглавит первый вечер бокса в США с момента пандемии коронавируса, сообщает Boxingscene.com со ссылкой на The Athletic.

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Шоу пройдет в Лас-Вегасе, а соперником Стивенсона в главном событии планируется мексиканец Рафаэль Ривера (27−4−2, 18 КО). Вечер бокса будет показывать ESPN.

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При этом Стивенсон поднимется на категорию выше для предстоящего боя.

«Мы ожидаем, что Шакур отбоксирует в десятираундовом и нетитульным поединке в легком весе, — говорит вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти. — Впереди очень много работы. Нужно срочно решить, кто, когда и с кем дерется. Пока что все зависло в воздухе, необходимо побыстрее все расставить по местам».

Последний вечер бокса в США прошел 16 марта в Хинкли (штат Миннесота), а проводил его телеканал Showtime в рамках своей серии для проспектов ShoBox: The New Generation (Новое поколение).

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