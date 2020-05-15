В США определились с первым боем после возвращения бокса

«Мы ожидаем, что Шакур отбоксирует в десятираундовом и нетитульным поединке в легком весе, — говорит вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти. — Впереди очень много работы. Нужно срочно решить, кто, когда и с кем дерется. Пока что все зависло в воздухе, необходимо побыстрее все расставить по местам».