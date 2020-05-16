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09:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Британский промоутер хочет устроить чемпионат по боксу в своем саду

Промоутер Эдди Хирн обнародовал свой необычный план по возвращению элитного бокса в Великобританию.

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Источник: Reuters

Он хочет устроить чемпионат мира в своем саду на территории площадью 15 акров в Брентвуде.

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По его замыслу, с июля четыре субботы подряд будут проводиться боксерские вечера, а завершением станет поединок за титул чемпиона WBC в тяжелом весе между британцем Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным. Рабочее название турнира — Matchroom Fight Camp.

— Просто представьте. Лето, дом освещен, вдали виднеется Канары Уорф, а в небе — фейерверк, — цитирует Daily Mail Хирна. — Затем по склону холма идут Диллиан Уайт и Александр Поветкин прямо по моей лужайке. Чемпионат мира по боксу в моем саду? О, да.

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Поветкин не проиграл Хантеру. Но и не победил
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