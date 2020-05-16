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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Названы даты боев Головкина с Шереметой и «Канело»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) свои следующие поединки может провести в августе и декабре.

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«По сценарию промоутера Эдди Хирна, в августе Головкин проведет бой против поляка Камила Шереметы, тогда как в сентябре мексиканец Сауль “Канело” Альварес встретится с британцем Билли Джо Сондерсом. Если Головкин и “Канело” победят, то их трилогия состоится в декабре», — пишет редактор talkSPORT Майкл Бенсон.

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Ранее сам Головкин объявил, что его следующим соперником станет Шеремета. Для казахстанца это будет обязательная защита титула IBF, который он завоевал в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США) на культовой арене Madison Square Garden — победил украинца Сергея Деревянченко. В андеркарте Шеремета дебютировал в США — досрочно остановил мексиканца Оскара Кортеса (27−5, 14 КО).

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