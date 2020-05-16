Названы даты боев Головкина с Шереметой и «Канело»
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) свои следующие поединки может провести в августе и декабре.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) свои следующие поединки может провести в августе и декабре.
«По сценарию промоутера Эдди Хирна, в августе Головкин проведет бой против поляка Камила Шереметы, тогда как в сентябре мексиканец Сауль “Канело” Альварес встретится с британцем Билли Джо Сондерсом. Если Головкин и “Канело” победят, то их трилогия состоится в декабре», — пишет редактор talkSPORT Майкл Бенсон.
Ранее сам Головкин объявил, что его следующим соперником станет Шеремета. Для казахстанца это будет обязательная защита титула IBF, который он завоевал в октябре 2019 года в