Названы даты боев Головкина с Шереметой и «Канело»

«По сценарию промоутера Эдди Хирна, в августе Головкин проведет бой против поляка Камила Шереметы, тогда как в сентябре мексиканец Сауль “Канело” Альварес встретится с британцем Билли Джо Сондерсом. Если Головкин и “Канело” победят, то их трилогия состоится в декабре», — пишет редактор talkSPORT Майкл Бенсон.

Ранее сам Головкин объявил, что его следующим соперником станет Шеремета. Для казахстанца это будет обязательная защита титула IBF, который он завоевал в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США) на культовой арене Madison Square Garden — победил украинца Сергея Деревянченко. В андеркарте Шеремета дебютировал в США — досрочно остановил мексиканца Оскара Кортеса (27−5, 14 КО).