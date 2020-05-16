Британский средневес рассказал о тренировках у легендарного боксера и желании побить «Канело»

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«Мы случайно пересеклись с Роем в Вегасе, — приводит слова бойца vRINGe.com. — А для меня лично именно он всегда был примером, образцом для подражания. Мы пообщались недолго, где-то десять минут. Но почти сразу же перешли к деталям. Он рассказал, что у него есть свой собственный зал. И я сразу же подумал: “ОК. Я как-то заскочу, попробую…” Знаете, раньше я бы просто с ним сфоткался, попросил бы автограф и все такое. Но в ту ночь я подумал о том, что было бы круто тренироваться у него».

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Удивительно, но факт — сотрудничеству Джонса и Юбенка помогла пандемия коронавируса. Рассказывает британец: «Я сидел и думал: “Пора сваливать с Вегаса!” Было скучно, никак не мог себя ничем занять. Даже тренироваться было негде. И тут я вспомнил беседу с Роем. И я сразу же подумал о его тренировочном зале. Все идеально. Вот он, подходящий момент, чтобы попробовать поработать вместе. Я набрал отца, объяснил ситуацию, попросил связаться с Роем. Он мне перезвонил через час, а уже на следующий день я летел к Рою на самолете. И вот я уже здесь два месяца».

«Расстроен разве что только по той причине, что наши пути пересеклись на таком позднем этапе карьеры, — размышляет боец. — Было бы круто, если бы он тренировал меня со старта. Я в восторге от нашего сотрудничества и тренировок. Это было однозначно одно из лучших решений, которые я когда-либо принимал. Мы собираемся работать вместе много лет».

Юбенк уже задумался над идеальным оппонентом. Это, конечно же, мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО): «Он сейчас самое большое имя в боксе. И, считаю, его вполне можно победить. Особенно учитывая мои стиль, скорость, мощь, бесстрашие. Беда в том, что многие выходят против него в попытках выжить. А я выйду драться, рубиться кость в кость. Если он захочет махач, я готов к махачу. Если он предпочитает боксировать, я могу его перебоксировать. Я все умею, все могу».