«У нас подписан контракт». Хирн объяснил выбор Головкина и ситуацию с третьим боем против «Канело»

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Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) рассказал, что следующие поединки двух лидеров среднего веса казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО) состоятся соответственно в августе и сентябре. Об этом сообщает vRINGe.com.

Предположительно в конце года пройдет третье противостояние непримиримых оппонентов — их соперничество началось в сентябре 2017 года (ничья), второй бой состоялся годом позже (победа Альвареса).

Независимые судьи DAZN пересмотрели первый бой Головкина с «Канело» и вынесли вердикт.

«Нечестно обвинять Головкина в том, что его бой с Альваресом состоится позже, чем предполагалось, — говорит Хирн. — Стриминг подписал контракт с ними с целью сделать третью схватку. Бой должен был состояться в мае этого года. План был сперва провести бой со Стивом Роллсом, а затем с Альваресом. Вы ведь знаете, что Сауль и его команда отказались от обязательств и нам пришлось вносить изменения в планы. Не забывайте, что Головкин подписал контракт с DAZN в том числе и по той причине, что хотел провести третий бой с «Канело».

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«Мы были вынуждены пойти другим путем: провели бой с Сергеем Деревянченко, затем договорились о поединке с обязательным претендентом Камилом Шереметой, — напоминает Хирн. — У нас подписан контракт с Шереметой. И сразу же после подписанного контракта ему заявляют: “Дерись с “Канело” в сентябре”. Но вы ведь понимаете, что в таком случае он потеряет титул IBF? Они известны своей строгостью, ранее отобрали титул у “Канело”. Ну и еще один момент — это длительный простой, а его предыдущий бой с Деревянченко был очень непростым. То была настоящая война в ринге. Головкин дал слово Шеремете, он не из тех, кто нарушает свое обещание».