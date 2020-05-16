Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Боруссия М
02
Футбол. Зарубежный
перерыв
БАТЭ
Слуцк
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер С
Славия М
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Шальке-04
40
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Герта
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Падерборн
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
21
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
12:59 (мск), источник: Vesti.kz

«У нас подписан контракт». Хирн объяснил выбор Головкина и ситуацию с третьим боем против «Канело»

Промоутер объявил дату возвращения GGG.
Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) рассказал, что следующие поединки двух лидеров среднего веса казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО) состоятся соответственно в августе и сентябре. Об этом сообщает vRINGe.com.

Предположительно в конце года пройдет третье противостояние непримиримых оппонентов — их соперничество началось в сентябре 2017 года (ничья), второй бой состоялся годом позже (победа Альвареса).

Независимые судьи DAZN пересмотрели первый бой Головкина с «Канело» и вынесли вердикт.

«Нечестно обвинять Головкина в том, что его бой с Альваресом состоится позже, чем предполагалось, — говорит Хирн. — Стриминг подписал контракт с ними с целью сделать третью схватку. Бой должен был состояться в мае этого года. План был сперва провести бой со Стивом Роллсом, а затем с Альваресом. Вы ведь знаете, что Сауль и его команда отказались от обязательств и нам пришлось вносить изменения в планы. Не забывайте, что Головкин подписал контракт с DAZN в том числе и по той причине, что хотел провести третий бой с «Канело».

Читайте также
Названы даты боев Головкина с Шереметой и «Канело»

«Мы были вынуждены пойти другим путем: провели бой с Сергеем Деревянченко, затем договорились о поединке с обязательным претендентом Камилом Шереметой, — напоминает Хирн. — У нас подписан контракт с Шереметой. И сразу же после подписанного контракта ему заявляют: “Дерись с “Канело” в сентябре”. Но вы ведь понимаете, что в таком случае он потеряет титул IBF? Они известны своей строгостью, ранее отобрали титул у “Канело”. Ну и еще один момент — это длительный простой, а его предыдущий бой с Деревянченко был очень непростым. То была настоящая война в ринге. Головкин дал слово Шеремете, он не из тех, кто нарушает свое обещание».

«Как ситуация разрешится? — разводит руками промоутер. — Я вижу это так: в августе Головкин дерётся с Шереметой, а в сентябре Канело с Билли Джо Сондерсом. Надеюсь, победители сойдутся в очной схватке в декабре. Именно такой план я предложу боссам DAZN. Повторюсь, у нас подписанный с Шереметой контракт. Если “Канело” заинтересован, мы перенесем его бой с Сондерсом на сентябрь. Тогда мы могли бы заявить болельщикам: “Чуваки, крутая новость. Головкин дерется с Шереметой, Альварес с Сондерсом. Если Геннадий и Сауль побеждают, то в декабре вы увидите их третью очную схватку”. Надеюсь, в декабре уже можно будет организовывать шоу с болельщиками».

Читайте также
Стало известно о первом зараженном коронавирусом футболисте РПЛ
Футбол вернулся! Холанд забил первый гол в топ-5 после пандемии
Слуцкий раскритиковал руководство «Локомотива» из-за Семина
Медведева: Ушла от Тутберидзе, чтобы слышать и быть услышанной
«Зенит» обсудит контракты игроков после решения правительства
Футболист «Локомотива» заразился коронавирусом
Тарасова пожалела Роднину и назвала ее «дурой законченной»
Российские футбольные клубы начинают тренироваться нелегально
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь