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14:06 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучены убытки DAZN от следующего боя Головкина

Стриминговому сервису DAZN придется пойти на дополнительные расходы ради организации следующего боя чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).

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Ранее сопромоутер GGG Эдди Хирн сообщил, что на ринг его подопечный вернется в августе.

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Соперником Головкина станет обязательный претендент Камил Шеремета (21−0, 5 КО) из Польши.

В случае победы, по словам Хирна, в декабре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), который в сентябре подерется с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом.

Отмечается, что поединки Альварес — Сондерс и Головкин — Шеремета, скорее всего, пройдут в студии и без болельщиков. Хирн предположил, что в таком случае DAZN придется раскошелиться на «лишние» 50 миллионов долларов США, чтобы покрыть финансовые потери бойцов (из-за отсутствия денег за входные билеты).

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