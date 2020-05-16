Озвучены убытки DAZN от следующего боя Головкина

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Ранее сопромоутер GGG Эдди Хирн сообщил, что на ринг его подопечный вернется в августе.

Читайте также Названы даты боев Головкина с Шереметой и «Канело»

Соперником Головкина станет обязательный претендент Камил Шеремета (21−0, 5 КО) из Польши.

В случае победы, по словам Хирна, в декабре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), который в сентябре подерется с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом.