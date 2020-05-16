Озвучены убытки DAZN от следующего боя Головкина
Стриминговому сервису DAZN придется пойти на дополнительные расходы ради организации следующего боя чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).
Стриминговому сервису DAZN придется пойти на дополнительные расходы ради организации следующего боя чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).
Ранее сопромоутер GGG Эдди Хирн сообщил, что на ринг его подопечный вернется в августе.
Соперником Головкина станет обязательный претендент Камил Шеремета (21−0, 5 КО) из Польши.
В случае победы, по словам Хирна, в декабре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), который в сентябре подерется с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом.
Отмечается, что поединки Альварес — Сондерс и Головкин — Шеремета, скорее всего, пройдут в студии и без болельщиков. Хирн предположил, что в таком случае DAZN придется раскошелиться на «лишние» 50 миллионов долларов США, чтобы покрыть финансовые потери бойцов (из-за отсутствия денег за входные билеты).