Ломаченко и Лопес могут провести бой в сентябре

«Мы хотим организовать этот бой как можно быстрее. Теофимо звонит мне и говорит, что готов к поединкам. Но мы не ищем возможности провести промежуточный бой. Мы сразу же хотим организовать встречу Ломаченко с Лопесом. Собираемся сделать это в США. Вполне вероятно, что бой пройдёт без зрителей. Бойцы могут поработать над продажей платных трансляций. Если Ломаченко и его команда смогут прибыть в США, надеюсь, мы организуем этот бой в сентябре», — приводит слова Арума Boxingnews24.