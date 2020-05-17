Следующий соперник Головкина обратился к GGG

Последние бои Головкин и Шеремета провели 5 октября в Нью-Йорке. В главном событии казахстанец единогласным решением победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал два вакантных титула, а Шеремета в андеркарте нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса (27−5, 14 КО) и успешно дебютировал в США.