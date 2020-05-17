Следующий соперник Головкина обратился к GGG
Обязательный претендент на титул IBF в среднем весе поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО) обратился к чемпиону мира по версиям IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО).
Обязательный претендент на титул IBF в среднем весе поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО) обратился к чемпиону мира по версиям IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО).
Ранее Головкин назвал Шеремету следующим соперником, а промоутер Эдди Хирн сообщил ориентировочную дату боя.
Последние бои Головкин и Шеремета провели 5 октября в