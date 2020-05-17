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17:29 (мск), источник: Vesti.kz

Следующий соперник Головкина обратился к GGG

Обязательный претендент на титул IBF в среднем весе поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО) обратился к чемпиону мира по версиям IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО).

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Источник: interia.pl

Ранее Головкин назвал Шеремету следующим соперником, а промоутер Эдди Хирн сообщил ориентировочную дату боя.

Последние бои Головкин и Шеремета провели 5 октября в Нью-Йорке. В главном событии казахстанец единогласным решением победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал два вакантных титула, а Шеремета в андеркарте нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса (27−5, 14 КО) и успешно дебютировал в США.

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