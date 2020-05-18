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13:28 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчика Аманкула по финалу ЧМ назвали будущим чемпионом мира в профи

Украинский тренер Александр Корх, работающий с турецким супертяжем Умутом Камкираном (13−0, 12 КО), в интервью Luckypunch.net назвал будущего чемпиона мира в профи из своей страны.

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По мнению Корха, им может стать 24-летний Александр Хижняк, который в 2017 году победил казахстанца Абильхана Аманкула в финале чемпионата мира и считается одним из главных фаворитов на «золото» Олимпиады-2020 в весе до 75 килограммов.

«У Украины будут новые чемпионы в профи-боксе. Тот же Саша Хижняк стрельнет, он наша большая надежда, — заявил Корх. — Главное, чтобы было за кем идти, чтобы был локомотив. Раньше это были братья Кличко, из-за них ребята хотели заниматься боксом. В Украине всегда это было и будет».

Отметим, что Аманкул и Хижняк пропустили ЧМ-2019. Казахстанец не смог выступить из-за травмы, а сборная Украины решила не ехать в Россию из-за политических разногласий между странами.

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