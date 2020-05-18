Обидчика Аманкула по финалу ЧМ назвали будущим чемпионом мира в профи

По мнению Корха, им может стать 24-летний Александр Хижняк, который в 2017 году победил казахстанца Абильхана Аманкула в финале чемпионата мира и считается одним из главных фаворитов на «золото» Олимпиады-2020 в весе до 75 килограммов.

«У Украины будут новые чемпионы в профи-боксе. Тот же Саша Хижняк стрельнет, он наша большая надежда, — заявил Корх. — Главное, чтобы было за кем идти, чтобы был локомотив. Раньше это были братья Кличко, из-за них ребята хотели заниматься боксом. В Украине всегда это было и будет».