Деревянченко после поражения от Головкина оценил свои шансы в бою с чемпионом мира

«Не думаю, что бой с Юбенком будет простым, — считает Деревянченко. — Хотя, может, я и ошибаюсь. В боксе все может решить один удар. Вот только Юбенк — сложный соперник, он бывший чемпион мира. Я думаю, что это будет непростой бой. У нас сейчас нет простых поединков. Ну, а организовать этот бой — да, без проблем».