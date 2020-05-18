Деревянченко после поражения от Головкина оценил свои шансы в бою с чемпионом мира
Бывший претендент на титул IBF украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) оценил свои шансы в бою против британца Криса
Бывший претендент на титул IBF украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) оценил свои шансы в бою против британца Криса
Оба боксера сотрудничают с менеджером Элом Хэймоном и его проектом Premier Boxing Champions с трансляциями вечеров бокса на телеканалах FOX и Showtime.
«Не думаю, что бой с Юбенком будет простым, — считает Деревянченко. — Хотя, может, я и ошибаюсь. В боксе все может решить один удар. Вот только Юбенк — сложный соперник, он бывший чемпион мира. Я думаю, что это будет непростой бой. У нас сейчас нет простых поединков. Ну, а организовать этот бой — да, без проблем».
В последних боях Деревянченко в октябре единогласным решением судей проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который завоевал вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а Юбенк в декабре досрочно победил россиянина Матвея Коробова (28−3−1, 14 КО), получившего травму плеча во втором раунде.