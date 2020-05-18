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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

Деревянченко после поражения от Головкина оценил свои шансы в бою с чемпионом мира

Бывший претендент на титул IBF украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) оценил свои шансы в бою против британца Криса Юбенка-младшего (29−2, 22 КО), который владеет поясом «временного» чемпиона WBA в среднем весе. Его слова приводит Xsport.ua.

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Оба боксера сотрудничают с менеджером Элом Хэймоном и его проектом Premier Boxing Champions с трансляциями вечеров бокса на телеканалах FOX и Showtime.

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«Не думаю, что бой с Юбенком будет простым, — считает Деревянченко. — Хотя, может, я и ошибаюсь. В боксе все может решить один удар. Вот только Юбенк — сложный соперник, он бывший чемпион мира. Я думаю, что это будет непростой бой. У нас сейчас нет простых поединков. Ну, а организовать этот бой — да, без проблем».

В последних боях Деревянченко в октябре единогласным решением судей проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который завоевал вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а Юбенк в декабре досрочно победил россиянина Матвея Коробова (28−3−1, 14 КО), получившего травму плеча во втором раунде.

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