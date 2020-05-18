Операция «Мангуст». Как Головкин в 30-й раз победил нокаутом

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Памятным же стал его бой против «Мангуста», когда в 30-й раз бой Головкина завершился раньше финального гонга. Подробности в материале Vesti.kz.

Это произошло 16 мая 2015 года. Событие состоялось на арене Forum (Калифорния, США). Противостоял же ему американец Вилли «Мангуст» Монро-младший.

Головкин в этом поединке мог провести защиту сразу трех титулов. Однако Вилли решил не придерживаться строгих правил WBC относительно порядка взвешивания, а значит, «временный» пояс чемпиона организации не стоял на кону. Так что Монро в случае победы мог рассчитывать только на WBA и IBO.

«Я шокирую мир. На мой взгляд, это будет грандиозный поединок. Да, мы исповедуем различные стили на ринге, но именно это будет сопутствовать настоящему взрыву. Посмотрим, чей стиль окажется эффективнее. Спасибо Геннадию Головкину, что согласился на бой со мной. Для него это очень опасная затея, так как люди пока еще не оказывают мне должного уважения и не знают, на что я способен. После 16 мая все будет иначе», — говорил перед встречей Монро.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OFrQ8oYrRC0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И сейчас, через пять лет, немного горько осознавать и понимать, что в итоге Монро так и не взобрался на вершину, не показал того, чего сам от себя ожидал. Это обратная сторона спорта. Обратная и постоянная. Кому-то сопутствует успех, а кто-то остается в списке тех, кто когда-то подавал надежды.

Бой был рассчитан на 12 раундов. В принципе, как и большинство титульных поединков. И так же, как и большинство встреч GGG, противостояние с Монро завершилось задолго до финального гонга.

Головкин мог решать уже во втором раунде. Но в итоге довел битву до шестого, дав сопернику немного воли и времени. Многие после боя говорили, что получилась игра. GGG после двух нокдаунов во второй трехминутке сбавил обороты, не стал добивать Вилли.

Американец затем «проснулся», пытался навязать свой бой, но поединок плотно контролировал именно казахстанский чемпион. Он давал по себе бить, проводить атаки, но итог противостояния он уже знал.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CqlgBfkwlCc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В шестом раунде Головкин вновь отправил соперника в нокдаун. До конца счета рефери Монро поднялся, но после вопросов судьи о возможности продолжать бой не смог подтвердить свое хорошее состояние — поединок был остановлен.

«Монро — хороший боксер, и я благодарен ему за то, что он помог мне устроить шоу. Однако я показал ему, кто здесь настоящий чемпион. Я дал ему шанс, но не терял контроля над происходящим. Теперь я хочу большие бои. Хочу бои с другими чемпионами. Я уважаю Мигеля Котто и Сауля Альвареса и хочу драться с ними прямо сейчас. Андре Уорд? Сначала Котто и Альварес, а потом подумаем и над этим», — сказал после боя Головкин.