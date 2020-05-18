Тайсон рассказал, как однажды подрался в тюрьме
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон рассказал, что только один раз в своей жизни дрался в тюрьме.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон рассказал, что только один раз в своей жизни дрался в тюрьме.
В 1992 году Тайсон был приговорен к шести годам тюремного заключения за изнасилование. В итоге спортсмен вышел на свободу через три года.
«Я дрался в тюрьме только один раз.
Ранее 53-летний Тайсон заявил, что планирует вернуться на ринг и провести несколько выставочных боев, чтобы собрать средства на благотворительность. Боксер хочет отправить все вырученные от поединков средства на помощь бездомным и наркозависимым.