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18:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тайсон рассказал, как однажды подрался в тюрьме

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон рассказал, что только один раз в своей жизни дрался в тюрьме.

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Источник: Спорт РИА Новости
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13
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13
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22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

В 1992 году Тайсон был приговорен к шести годам тюремного заключения за изнасилование. В итоге спортсмен вышел на свободу через три года.

«Я дрался в тюрьме только один раз. Кто-то что-то сказал, а я просто подошел и ударил его. Мы долгое время были взаперти, и я был очень раздражен. Мы были взаперти и даже не могли сходить в спортзал. Я был расстроен и раздавлен», — рассказал Тайсон в интервью Talksport.

Ранее 53-летний Тайсон заявил, что планирует вернуться на ринг и провести несколько выставочных боев, чтобы собрать средства на благотворительность. Боксер хочет отправить все вырученные от поединков средства на помощь бездомным и наркозависимым.

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