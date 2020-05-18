Тайсон рассказал, как однажды подрался в тюрьме

Источник: Спорт РИА Новости

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий 22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

В 1992 году Тайсон был приговорен к шести годам тюремного заключения за изнасилование. В итоге спортсмен вышел на свободу через три года.

«Я дрался в тюрьме только один раз. Кто-то что-то сказал, а я просто подошел и ударил его. Мы долгое время были взаперти, и я был очень раздражен. Мы были взаперти и даже не могли сходить в спортзал. Я был расстроен и раздавлен», — рассказал Тайсон в интервью Talksport.