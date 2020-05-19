Тренер «Канело» объявил дату третьего боя с Головкиным

По его словам, «Канело» намерен провести два боя, первый из которых будет объединительным. В частности, мексиканец все еще готов встретиться с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0−0, 14 KO).
На декабрь у Альвареса возможен третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), о чем уже косвенно упоминал промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing.
«Мы действительно хотим провести два боя в этом году. Мы не смогли выступить в мае, но попытаемся сделать это в сентябре и декабре. И да, мы все еще имеем в виду Билли Джо Сондерса.
Также у нас есть Калеб Плант и чемпион WBC Дэвид Бенавидес. Есть несколько вариантов. Встреча с Головкиным возможна в декабре, поскольку его люди сказали, что он не будет драться с «Канело», пока не пройдет Шеремету, — сказал Рейносо.
В своем последнем бою в ноябре Альварес нокаутировал в 11-м раунде чемпиона WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 KO), покорив четвертый дивизион. Головкин же в октябре победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.