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10:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Не хотят драться за три миллиона, а требуют десять». Чемпион мира разоблачил сопромоутера Головкина

Чемпион IBF американский легковес-нокаутер Теофимо Лопес (15−0, 12 КО) утверждает, что на самом деле обращался к промоутеру Эдди Хирну (Matchroom Boxing) с предложением организовать объединительный поединок с обладателем титула по версии WBC соотечественником Девином Хэйни (24−0, 15 КО). Лопес шокирован, ведь Хирн это отрицает, сообщает vRINGe.com.

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«Почему этот чувак, этот Хирн, такой проныра? — задумался Лопес. — Я не прячусь за спинами промоутера. Болельщики знают, что если я что-то сказал, значит, так оно все и было. Во мне нет этой фальши. Так что если вы хотите сделать бой, буду рад. С нетерпением жду возможности настучать Хэйни по лицу своими кулачищами. Не только Хэйни, всем легковесам. Думаю, бой с Хэйни можно было бы сделать и после того, как я побью Василия Ломаченко. Понимаю, их интересует только размер гонорара. Сейчас тяжелая ситуация. Все теряют деньги. Никакого спорта по телеку нет, так что и DAZN, и ESPN теряют деньги. Поэтому не факт, что кто-то может себе позволить платить огромные гонорары бойцам».

«Повторюсь, предложение было. Да, мы могли бы обратиться напрямую к Хэйни. Но какой смысл, если он с Хирном? — рассуждает чемпион IBF. — Интересно, что ранее и DAZN, и Хирн рассуждали о том, чтобы сделать Хэйни бой такого вот масштаба. А сейчас, когда у них появилась эта возможность, они просто отмалчиваются. Это тупо! Повторюсь, сейчас выбор небольшой. Нужно драться разве что с теми бойцами, которые пребывают в Америке. Если я не могу драться с Ломой, тогда мне нужен Хэйни, Жервонта Дэвис или Райан Гарсиа. Болельщики считают этот дивизион капец горячим, но почему тогда нет никаких боев? Я со своей стороны делаю все, что могу. Но что толку, если Хирн даже не отвечает на наши сообщения?».

«Что произошло дальше? Ну, я вновь наговорил на камеру кучу всякой дичи, после чего Хирн написал мне. Я ему отвечаю: “Чувак, просто набери моего менеджера или промоутера”. Но на этом все так и заглохло, — жалуется Лопес. — Поскольку от него нет ответа, я повторю: хочу устроить эти бои, хочу побить всех, кто считает, что они сильнее. Хочу быть лучшим из лучших. Я — человек слова. Проблема еще и в том, что многие не хотят драться со мной за три миллиона баксов, а требуют десять миллионов. Так что посмотрим. Но в любом случае не знаю, о чем говорит Хэйни. Я точно от него не прячусь. И вообще. Это я — реальный чемпион с настоящим титулом, добытым в бою. В отличие от него. Чего он все время упоминает этот WBC турнир? Мне, между прочим, для завоевания титула пришлось провести больше боев, чем ему. У меня был такой план: взять титул, а потом драться с Ломаченко за все титулы дивизиона. Завоевать все пояса… Это ведь звучит в разы круче, верно?».

«Никто тебя не боится, — обратился Лопес к Хэйни. — Много чего можно наговорить, но кто сейчас реально настаивает на поединке, я или ты? Думаю, это все команда Ломаченко. Они выпросили “франчайзинговый” титул, и Хэйни из обязательного претендента превратился в чемпиона. WBC отправили ему пояс электронной почтой. И он стал типа чемпионом. Затем он получил травму, был переведен в чемпионы в отпуске. Но из-за пандемии боев не было, и ему вновь вернули титул. Понимаете, о чем я? Блин, Хэйни, да ты двукратный чемпион по версии электронной почты! Это круто, чувак! В общем, не думаю, что мне сделают бой с Ломаченко. В любом случае я хочу с ним драться. Не только с ним, но и со всеми этими чуваками из дивизиона».

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