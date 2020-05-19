«Не хотят драться за три миллиона, а требуют десять». Чемпион мира разоблачил сопромоутера Головкина

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«Почему этот чувак, этот Хирн, такой проныра? — задумался Лопес. — Я не прячусь за спинами промоутера. Болельщики знают, что если я что-то сказал, значит, так оно все и было. Во мне нет этой фальши. Так что если вы хотите сделать бой, буду рад. С нетерпением жду возможности настучать Хэйни по лицу своими кулачищами. Не только Хэйни, всем легковесам. Думаю, бой с Хэйни можно было бы сделать и после того, как я побью Василия Ломаченко. Понимаю, их интересует только размер гонорара. Сейчас тяжелая ситуация. Все теряют деньги. Никакого спорта по телеку нет, так что и DAZN, и ESPN теряют деньги. Поэтому не факт, что кто-то может себе позволить платить огромные гонорары бойцам».

«Повторюсь, предложение было. Да, мы могли бы обратиться напрямую к Хэйни. Но какой смысл, если он с Хирном? — рассуждает чемпион IBF. — Интересно, что ранее и DAZN, и Хирн рассуждали о том, чтобы сделать Хэйни бой такого вот масштаба. А сейчас, когда у них появилась эта возможность, они просто отмалчиваются. Это тупо! Повторюсь, сейчас выбор небольшой. Нужно драться разве что с теми бойцами, которые пребывают в Америке. Если я не могу драться с Ломой, тогда мне нужен Хэйни, Жервонта Дэвис или Райан Гарсиа. Болельщики считают этот дивизион капец горячим, но почему тогда нет никаких боев? Я со своей стороны делаю все, что могу. Но что толку, если Хирн даже не отвечает на наши сообщения?».

«Что произошло дальше? Ну, я вновь наговорил на камеру кучу всякой дичи, после чего Хирн написал мне. Я ему отвечаю: “Чувак, просто набери моего менеджера или промоутера”. Но на этом все так и заглохло, — жалуется Лопес. — Поскольку от него нет ответа, я повторю: хочу устроить эти бои, хочу побить всех, кто считает, что они сильнее. Хочу быть лучшим из лучших. Я — человек слова. Проблема еще и в том, что многие не хотят драться со мной за три миллиона баксов, а требуют десять миллионов. Так что посмотрим. Но в любом случае не знаю, о чем говорит Хэйни. Я точно от него не прячусь. И вообще. Это я — реальный чемпион с настоящим титулом, добытым в бою. В отличие от него. Чего он все время упоминает этот WBC турнир? Мне, между прочим, для завоевания титула пришлось провести больше боев, чем ему. У меня был такой план: взять титул, а потом драться с Ломаченко за все титулы дивизиона. Завоевать все пояса… Это ведь звучит в разы круче, верно?».