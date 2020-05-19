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16:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Харитонов рассказал о переговорах с Тайсоном по поводу боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов рассказал РИА Новости, что дал согласие на благотворительный бой по правилам бокса с бывшим абсолютным чемпионом мира американцем Майком Тайсоном.

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Источник: AP 2020

Ранее 53-летний Тайсон, не выходивший на ринг с 2005 года, заявил, что готов проводить благотворительные бои. Позже промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что предложил американцу провести поединки с российскими бойцами ММА Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

«Я дал согласие, главное, чтобы договорились, — сказал Харитонов по телефону. — Посмотрим, насколько все это может стать реальностью. Переговоры ведутся. Спортивный интерес? Да ну какой спортивный интерес! 53 года! Думаю, что если этот бой состоится, то будет в 14 или 16-унцовых больших спарринговых перчатках».

«Бой, конечно, будет по-настоящему, но все-таки показательный, — отметил собеседник агентства. — Формат боя пока непонятен, возможно, четыре раунда».

Харитонов затруднился ответить на вопрос о собственных шансах в бою с Тайсоном. «Я давно не боксировал в ринге именно по правилам бокса, но с удовольствием это сделаю, тем более против такой легенды, как Тайсон. Почему бы не испытать свои возможности?» — добавил он.

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