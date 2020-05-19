Хрюнов сообщил о желании устроить бой Холифилда в России

— Я веду переговоры о том, чтобы Майк и Эвандер приехали и провели в России выставочные поединки, — написал Хрюнов. — Не бой между собой, а бои с нашими спортсменами. Личные отношения с Холифилдом у меня намного лучше, чем c Тайсоном. Так что организовать его выступление в России куда легче. Он, на мой взгляд, вполне в состоянии провести и настоящий бой, а не выставочный. Эвандер приезжал на чемпионат мира в Екатеринбург в прошлом году и провел небольшую боксерскую тренировку. Он в отличных кондициях. А вот физическая форма Тайсона, на мой взгляд, не позволит ему провести настоящий бой.