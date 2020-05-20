Проспект-нокаутер объяснил феномен «монстра» Головкина и назвал победителя боев с «Канело»

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Ортис выступал в андеркартах обоих поединков антагонистов на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Первая встреча в сентябре 2017 года завершилась ничьей, а годом позже решением большинства судей выиграл мексиканец.

Американец не видит необходимости в третьем поединке, поскольку, по его словам, «Канело» уже дважды побил Головкина.

«Если честно, я и так знаю, что Альварес его побьет. Потенциально он может даже победить досрочно. Да, в свое время Головкин был настоящим монстром, но тогда он дрался против бойцов заведомо более низкого уровня. Когда он вышел на бои против топов, то уже не был похож на монстра. «Канело» доказал, что лучше в плане техники. Как по мне, Альварес дважды побил Головкина. Я даже в первом бою, в котором была зафиксирована ничья, насчитал минимальную победу «Канело». А во втором поединке Сауль побил его чисто.

Не вижу абсолютно никакой надобности в трилогии. Но решать не мне, а «Канело». Если он видит, значит, она все же есть. Возможно, он считает, что Головкин заслужил еще один бой. А возможно, просто хочет еще разочек его побить. Если так, то вперед. Но я, повторюсь, не вижу в этом какого-то смысла. Как по мне, ему это не нужно, — заявил Ортис.