Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо Брс
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
18.05
Вердер
Байер
14
Футбол. Зарубежный
21.05
Неман
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
22.05
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
22.05
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
22.05
Герта
Унион Б
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
10:59 (мск), источник: Vesti.kz

Проспект-нокаутер объяснил феномен «монстра» Головкина и назвал победителя боев с «Канело»

Один из самых перспективных боксеров мира американский полусредневес Вирджил Ортис (15−0, 15 КО) в интервью Fino Boxing поделился мнением о необходимости третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Ортис выступал в андеркартах обоих поединков антагонистов на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Первая встреча в сентябре 2017 года завершилась ничьей, а годом позже решением большинства судей выиграл мексиканец.

Американец не видит необходимости в третьем поединке, поскольку, по его словам, «Канело» уже дважды побил Головкина.

«Если честно, я и так знаю, что Альварес его побьет. Потенциально он может даже победить досрочно. Да, в свое время Головкин был настоящим монстром, но тогда он дрался против бойцов заведомо более низкого уровня. Когда он вышел на бои против топов, то уже не был похож на монстра. «Канело» доказал, что лучше в плане техники. Как по мне, Альварес дважды побил Головкина. Я даже в первом бою, в котором была зафиксирована ничья, насчитал минимальную победу «Канело». А во втором поединке Сауль побил его чисто.

Не вижу абсолютно никакой надобности в трилогии. Но решать не мне, а «Канело». Если он видит, значит, она все же есть. Возможно, он считает, что Головкин заслужил еще один бой. А возможно, просто хочет еще разочек его побить. Если так, то вперед. Но я, повторюсь, не вижу в этом какого-то смысла. Как по мне, ему это не нужно, — заявил Ортис.

В профи Ортис дебютировал в июле 2016 года. Его дела ведет промоутерская компания Golden Boy, главной звездой которой является «Канело».

Клуб экс-игрока КПЛ проиграл в центральном матче тура и упустил лидерство в чемпионате
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 19 мая
Соболь, газ: зачем «Спартак» купил форварда, который не забивает
«СЭ»: «Химки» откажутся не только от участия в РПЛ, но и в ФНЛ
Российский волейбольный тренер побил рекорд Книги Гиннесса
Спорт Mail.ru покажет лучшие Класико последних лет
«МЮ» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Коутиньо
Контракт Шлеменко с UFC не будет подписан на обычных условиях
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь