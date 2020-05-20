Головкин ответил на вопрос о своем будущем в политике

Источник: AP 2020

Отмечается, что их встреча состоялась в Вашингтоне.

«Я на 100 процентов уверен, что вся страна болеет за вас, когда вы выходите на ринг», — сказал президент Головкину три года назад.

Будет ли GGG заниматься политикой сам?