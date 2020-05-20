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16:56 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин ответил на вопрос о своем будущем в политике

Известный британский спортивный портал Sky Sports написал о диалоге звезды мирового бокса Геннадия Головкина с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передают Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что их встреча состоялась в Вашингтоне.

«Я на 100 процентов уверен, что вся страна болеет за вас, когда вы выходите на ринг», — сказал президент Головкину три года назад.

Будет ли GGG заниматься политикой сам?

«Я думаю, что это слишком много для меня, — сказал он. — Я просто боксер», — пишет издание.

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