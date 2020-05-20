Головкин ответил на вопрос о своем будущем в политике
Известный британский спортивный портал Sky Sports написал о диалоге звезды мирового бокса Геннадия Головкина с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передают Vesti.kz.
Известный британский спортивный портал Sky Sports написал о диалоге звезды мирового бокса Геннадия Головкина с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передают Vesti.kz.
Отмечается, что их встреча состоялась в Вашингтоне.
«Я на 100 процентов уверен, что вся страна болеет за вас, когда вы выходите на ринг», — сказал президент Головкину три года назад.
Будет ли GGG заниматься политикой сам?
«Я думаю, что это слишком много для меня, — сказал он. — Я просто боксер», — пишет издание.