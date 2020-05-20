Sky Sports вспомнил спарринг экс-боксера «Астана Арланс» с Уайлдером

Источник: AP 2020

Боксеры встретились в 2013 году. Оба помогали британцу Дэвиду Хэю подготовиться ко встрече с соотечественником Тайсоном Фьюри. Стоит отметить, что на тот момент Хргович был любителем, став в 2016-м бронзовым призером Олимпиады в Рио.

К слову, Филип спарринговал и с Хэем. Одна из встреч обернулась травмой Дэвида — Хргович случайно локтем рассек область над глазом Дэвида.

Встреча с Фьюри была перенесена на 2014 год, но Хэй после операции (травма) в ноябре 2013-го решил завязать (затем попробовал вернуться в большой бокс спустя три с половиной года).