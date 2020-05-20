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18:02 (мск), источник: Vesti.kz

Sky Sports вспомнил спарринг экс-боксера «Астана Арланс» с Уайлдером

Популярный спортивный телеканал в Великобритании и Ирландии Sky Sports вспомнил спарринг-сессию хорватского проспекта Филипа Хрговича и американского боксера, экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

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Источник: AP 2020

Боксеры встретились в 2013 году. Оба помогали британцу Дэвиду Хэю подготовиться ко встрече с соотечественником Тайсоном Фьюри. Стоит отметить, что на тот момент Хргович был любителем, став в 2016-м бронзовым призером Олимпиады в Рио.

Во время загрузки произошла ошибка.

К слову, Филип спарринговал и с Хэем. Одна из встреч обернулась травмой Дэвида — Хргович случайно локтем рассек область над глазом Дэвида.

Встреча с Фьюри была перенесена на 2014 год, но Хэй после операции (травма) в ноябре 2013-го решил завязать (затем попробовал вернуться в большой бокс спустя три с половиной года).

Экс-боксер «Астана Арланс», в свою очередь, уверенно продвигается по карьерной лестнице. На данный момент он выиграл все 10 боев в профи.

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