Геннадия Головкина номинировали на звание «Короля силы»
Конкуренцию GGG составили «Канело» и Марвин Хаглер.
Конкуренцию GGG составили «Канело» и Марвин Хаглер.
«Кто король силы среди средневесов?» — написал WBC в твиттере, предложив своим читателям нескольких кандидатов. В их числе оказался и двукратный чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин.
Конкуренцию GGG составили Томас Хирнс, Марвин Хаглер, Сауль «Канело» Альварес, Карлос Монсон и Айрен Баркли. Также WBC предложил болельщикам назвать свой вариант.