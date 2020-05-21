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09:13 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадия Головкина номинировали на звание «Короля силы»

Конкуренцию GGG составили «Канело» и Марвин Хаглер.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Кто король силы среди средневесов?» — написал WBC в твиттере, предложив своим читателям нескольких кандидатов. В их числе оказался и двукратный чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин.

Конкуренцию GGG составили Томас Хирнс, Марвин Хаглер, Сауль «Канело» Альварес, Карлос Монсон и Айрен Баркли. Также WBC предложил болельщикам назвать свой вариант.

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