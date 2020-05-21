«Видел бедность на лицах людей». Тедди Атлас раскрыл подробности работы с Поветкиным
Легендарный тренер — о российской провинции и о том, как сделал Витязя чемпионом.
Легендарный тренер — о российской провинции и о том, как сделал Витязя чемпионом.
То, что рассказал Тедди Атлас, один из величайших боксерских тренеров современности, на собственном подкасте в YouTube — настоящая находка для поклонников бокса. Темой целого двухчасового выпуска стала работа специалиста с Александром Поветкиным, продлившаяся с 2008 по 2011 годы. Вместе они выиграли мировой титул по версии WBA, да и вообще много через что прошли.
— Расскажите о работе с великим Александром Поветкиным, бывшим чемпионом мира в тяжелом весе.
— Я бы не назвал его великим, это звучит немного… Это не то, что он мне не нравится, просто я бы не преувеличивал. Мне не кажется, что было так уж много великих бойцов. Шугар Рэй Леонард был великим, Пернелл Уиттакер — великий, Роберто Дюран — великий. Есть и в наше время такие — Флойд Мейвезер. Я говорю в наше время, потому что мы не знаем, что Флойд придумает, может, он решит вернуться. Но великих не так уж много, если быть либо честным, либо просто разбираться в боксе.
— Это правда. Я просто имел в виду, что он был чемпионом мира. А ты считаешься королем, когда находишься наверху.
— Слушай, я его и не критикую. Я тренировал его, мы вместе завоевали мировой титул. Это был пояс, кажется, WBA. Мы выиграли титульный бой у Руслана Чагаева (27 августа 2011 года. — Прим. «СЭ»). Так что я не критикую его, он и человек достаточно хороший. Правда, он не обладает умом выпускника Гарварда, если честно. В конце он меня разочаровал. Но мы все в конце концов разочаровываемся, если живем достаточно долго. И все равно я скажу, что он — неплохой человек. Просто есть всего пара боксеров, кого реально можно назвать великими, без преувеличения. Но он многого достиг, был достаточно хорош, чтобы стать чемпионом мира и завоевать золотую медаль Олимпийских игр.
— Да. И я подумал, что было бы интересно остановиться на нем поподробнее, потому что он сам
— Нет, со мной тоже не говорил, у нас был переводчик. Но я с очень многими бойцами так работал за все эти годы. Я уже 45 лет в этом деле. И таких бойцов было реально много, больше, чем ты думаешь.
Я сначала не понимал, как так можно работать, когда нужен переводчик, и все время шутил: «Бокс имеет свой собственный универсальный язык, двигай своей сумасшедшей башкой, иначе получишь удар!». И это они все заучивали быстро!
— Это понятно для всех! Расскажите, как началось ваше сотрудничество с Александром. Кто на кого вышел, и когда это было?
— Я вообще никогда в жизни сам не напрашивался ни к одному боксеру. Никогда в жизни. Это не хорошо и не плохо, просто это я. И никогда не напрашивался ни на какую работу. После первых 7−8 лет работы моей репутации было достаточно. Вообще предлагать помощь можно, это не делает тебя меньше или хуже, но я так не делал. Хотя обычно, если ты юрист, то ты же не звонишь людям и не говоришь: эй, вам не нужен юрист? Они обычно
— Или доктор сам позвонит: вы не простыли?
— Именно!
— Так кто из команды Поветкина на вас вышел?
— Парня звали Влад, его фамилия, кажется, Хрюнов. Они на меня вышли. Уже не помню, как именно вышли. Это было после боя Поветкина с Эдди Чемберсом (26 января 2008 года. — Прим. «СЭ»). Поветкин тогда шел без поражений, а у Чемберса был вообще рекорд 60−0 или
— Были ли вы в России до того, как тренировать Поветкина?
— Нет, не был.
— И какие первые мысли у вас были, когда вы сошли с самолета?
— Хочу домой. Но когда я там побыл немного, все было хорошо, ко мне отнеслись прекрасно. Мы проехали из Москвы несколько часов в маленький городок под названием Чехов. Это было как в изоляции. Я видел бедность, я видел ее на дорогах, видел ее на лицах людей. Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что я нахожусь в компании людей, у которых есть деньги и власть в провинции. Там были ребята, которые контролировали эти места, менеджер Поветкина был одним из таких ребят.
Не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понять, что после развала СССР такие городки погрузились в хаос. На
Но я же не гулять приехал, я приехал работать: отель — зал — отель. Никто
по-английскиособо не говорил, разве что Влад. Я выучил несколько блюд в меню и показывал на них. Объяснял Поветкину через переводчика, что он хорошо делает, а что не так хорошо, над чем надо работать, какой у меня план для него.
Мне говорили, да это и так понятно было, что он — насквозь русский парень, влюбленный в родину. Таких и у нас в Америке есть сколько угодно, которые никуда из своей страны не хотят выезжать, предпочитают находиться только в своем родном городке, деревне. Вот Александр — такой человек. Он всем сказал, что он никогда в жизни не уедет тренироваться из России в США, ему плевать. Ко мне же он относился с уважением. И
— И как ему было в США? С кем он приехал, и что это было для человека, который никогда не был в США и приехал из такого места?
— С ним не было большой команды. Однажды он приехал с братом. Был еще переводчик, еще пара людей. Мы тренировались в зале в
— Какой был ваш первый бой с ним? С Джейсоном Эстрадой в апреле 2009-го?
— Да, именно так. Бой прошел в Германии, там же, где дрались и братья Кличко. Они тоже вели свою карьеру в Германии, так как условия и фанатская база там у них была намного лучше, чем в бывшем СССР. Александр уже тогда был обязательным претендентом на пояс Владимира Кличко. Этот бой еще до меня должен был состояться, но Поветкин получил травму лодыжки. И затем разговоры об этом бое пошли заново.
У меня было твердое убеждение, что нам бой с Кличко не нужен, даже если мне хорошо заплатят. Я хотел Александра научить, сделать его лучше, в этом заключалась моя работа, делать его сильнее как боксера. Он меня для этого нанял. А у Зауэрланда были свои идеи, он — промоутер, он зарабатывает деньги, и он хотел боя Кличко — Поветкин. Его и Хрюнов хотел. А я не хотел. Я знал, что Поветкин еще не готов. У Кличко было 55 боев, у Саши — 17. Кличко — два метра ростом (198 сантиметров, — прим. «СЭ»), Поветкин — 188 см. Кличко весит 115 кг, Саша — 100−103. Там не было никаких шансов. Тогда он был не готов.
Но он — боец, причем русский боец. Надо ли это расшифровывать? Он не может просто взять и сказать: я не хочу такого боя. Но я хотел его защитить. И сказал всем: «Нет, боя не будет». Тем более они так распределяли гонорары странно:
— О, Господи.
— Это жесть, да. Но это реальность. И еще: я не хотел вести его на убой уже в самом начале нашего пути. Я решил, что этого не будет. Да, я бы получил быстрые 200 тысяч долларов, но нет. Этот бой нам не нужен. И мы продолжили тренироваться. Потом ему поступил звонок,
— Да уж.
— И Александр сказал: я сделаю так, как Тедди мне скажет. И так я стал объектом ненависти в Чехове и частично в Германии. Шутка. На самом деле я не хотел решать ничего за Сашу, но я его тренер. И я не мог сказать его менеджерам, что он готов к бою, к которому он на самом деле не готов. Иногда тренер должен говорить честные и не самые приятные вещи. И я решил сам поговорить с его менеджерами. Мне важно было донести до них, что сейчас проводить бой не нужно, но и сказать Поветкину об этом надо было аккуратно. Не нанося удара по его самолюбию и гордости. Для бойца это важнейшая вещь. Они меня поняли. И я нашел вот такие слова для Саши: «Слушай, насчет боя с Кличко, как думаешь, лучше сделать его сейчас или еще немного к нему подготовимся?» Он ответил: «Еще немного потренируемся». Вот и все. Кличко нашел другого соперника. Менеджеры боялись, что другого шанса драться за титул не будет, но я их попросил за это не переживать. В боксе происходят интересные вещи, в том числе и чемпионами мира в тяжелом весе может быть
— Так. И что было дальше?
— А дальше WBA придумала такую штуку: сделать Влада Кличко суперчемпионом и учредить титул регулярного чемпиона. Вот на этот пояс мы и нацелились.
Там нашим соперником должен был быть Руслан Чагаев, рост и вес как у Поветкина, только постарше. Отличный вариант. Бой за титул чемпиона мира в Германии с тем, кого у нас есть хороший шанс победить.
— И дальше у вас начался разлад?
— Ситуация сложилась непростая. Мне не платили ту сумму, которую обещали. Не подписали документы, которые должны были подписать. Время шло, 10 недель до боя превратились в шесть недель. К бою можно подготовиться за восемь недель, за шесть — это уже будет очень посредственно, а все, что меньше шести недель — это уже ни о чем. И я твердо решил, что я не еду в Россию готовить Поветкина. Я сказал его менеджерам очень четко: я не еду. И моя семья мне говорила не ехать. Я твердо решил, что не еду.
И тут за месяц до боя, в мой день рождения мне звонит Александр. Хотя он и не говорит
— Да куда уж
— Там не было нормальных
спарринг-партнеров,был один парень 210 сантиметров ростом, но как он нам поможет, если Чагаев — 180 см? Еще один парень был 170 см, еще один парень был — бегунок, с оборонительным боксом.
И я такой:
Я говорил ему, что Чагаев бьет апперкоты словно кушает узбекский плов, постоянно и хорошо. Саша со мной не согласился, сказал, что он не бьет нормально апперкоты. Это был первый раз, когда он со мной не согласился. И тогда я ему показал видео из боев Чагаева: смотри, три апперкота в первом раунде, еще несколько во втором, несколько в третьем, каждый раз голова соперника отлетает. Видишь? И тогда Саша согласился: да, хороший апперкот, вы правы. Там еще его менеджеры пытались мне указывать, как именно его тренировать. Я один раз просто сказал: «Окей, тренируйте его вы». И вышел из комнаты. После этого стало получше. Но я все еще не понимал, как я подготовлю его к 12-раундовому бою за три недели, если это занимает восемь? Как? Думал днями и ночами.
— Придумали?
— Решил, что подготовлю его к 8-раундовому бою. То есть будем работать с меньшей интенсивностью, чтобы 12 казались как восемь. Тогда у нас есть шанс. Он будет готов к восьми раундам с максимальной интенсивностью и еще к четырем с малой. Или к 12 раундам с не самой высокой интенсивностью. Вообще о том лагере можно отдельную книгу написать. Он спарринговал по 12 раундов, хотя раньше я никогда его не заставлял так делать. Я там, правда, хитрил и укорачивал некоторые раунды, о чем он даже не знал, такая вот магия. Он думал, что он готов ко всем 12 раундам. Я не хотел его убить, начинали мы с 5−6 раундов, дальше 8, 10, 12. Мы сделали базу.
Я так вымотался, так морально устал, что хотел домой страшно. Когда я должен был улетать, в
— Как случилось ваше расставание с Поветкиным?
— Мы провели еще один бой — с Седриком Босвеллом (3 декабря 2011 года. — Прим. «СЭ»), выиграли и должны были готовиться к Марко Хуку (поединок состоялся 25 февраля 2012 года. — Прим. «СЭ»). Это была очередь Поветкина лететь ко мне в США. Мы договорились, что он позвонит после новогодних праздников и прилетит числа
— В итоге он
— Да, и знаете, сколько он заработал? Шесть миллионов. Вместо двух, которые мог бы получить тогда. Да, он проиграл бой с тремя нокдаунами, но он прошел всю дистанцию и потом получил отличное продолжение карьеры.
А тогда бы он проиграл нокаутом за несколько раундов, и на этом его карьера была бы окончена. Во всяком случае, вернуться ему было бы намного тяжелее. А так ему уже 40, но он продолжает проводить значимые бои, оставаться в элите и зарабатывать хорошие деньги. Вообще он хороший парень сам по себе. Но не всем боксерам везет с менеджерами.
Александр Поветкин
Возраст: 40 лет. Страна: Россия. Весовая категория: свыше 90,7 кг. Прозвище: Русский витязь. Победы: 35 (24 — нокаутом). Поражения: 2 (1). Ничьи: 1.
Михаил Потапов