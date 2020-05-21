Казахстан сделал предложение о проведения боя Энтони Джошуа

«До всего этого мы были такими воодушевленными. Мы разговаривали с Казахстаном, Китаем, Саудовской Аравией и Абу-Даби, — говорит Хирн. — Можно ли провести этот бой без зрителей? Нужно понимать, что продажа билетов на поединок такого уровня могла бы принести 10 миллионов долларов. Мы просто не можем устроить этот бой без зрителей. Где мы возьмем эти 10 миллионов? Поэтому нам надо смотреть в сторону разных стран. Например, в Австралии и Новой Зеландии почти нет случаев заражения коронавирусом, поэтому некоторые страны могут восстановиться быстрее. Нужно быть находчивыми, чтобы компенсировать доходы от продажи билетов, если мы не сможем провести бой там, где нам хочется. Мы хотим провести бой в Великобритании, но это практически невозможно сделать. Поймите, что я не хочу делать бой Джошуа без фанатов. Если сделать это в пустом зале, он будет чувствовать себя плохо. Думаю, что Джошуа будет боксировать где-то между сентябрем и ноябрем».