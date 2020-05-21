Казахстан сделал предложение о проведения боя Энтони Джошуа

В начале марта был официально анонсирован поединок Джошуа с болгарином Кубратом Пулевым (28−1, 14 КО). Бой планировался на 20 июля на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне, но затем был отменен из-за пандемии коронавируса.
Теперь команда Джошуа ищет новое место для проведения поединка с Пулевым. Пока же известно, что он точно пройдет не в Великобритании.
«До всего этого мы были такими воодушевленными. Мы разговаривали с Казахстаном, Китаем, Саудовской Аравией и Абу-Даби, — говорит Хирн. — Можно ли провести этот бой без зрителей? Нужно понимать, что продажа билетов на поединок такого уровня могла бы принести 10 миллионов долларов. Мы просто не можем устроить этот бой без зрителей. Где мы возьмем эти 10 миллионов? Поэтому нам надо смотреть в сторону разных стран. Например, в Австралии и Новой Зеландии почти нет случаев заражения коронавирусом, поэтому некоторые страны могут восстановиться быстрее. Нужно быть находчивыми, чтобы компенсировать доходы от продажи билетов, если мы не сможем провести бой там, где нам хочется. Мы хотим провести бой в Великобритании, но это практически невозможно сделать. Поймите, что я не хочу делать бой Джошуа без фанатов. Если сделать это в пустом зале, он будет чувствовать себя плохо. Думаю, что Джошуа будет боксировать где-то между сентябрем и ноябрем».
30-летний Джошуа в следующем бою будет впервые защищать звание чемпиона мира после возвращения поясов. В июне 2019 года британец сенсационно проиграл нокаутом американскому мексиканцу Энди Руису (33−2, 22 КО), но победил решением в реванше в декабре.
38-летний Пулев в случае встречи с Джошуа во второй раз в карьере будет претендовать на титулы чемпиона мира. В ноябре 2014 года он нокаутом проиграл украинцу Владимиру Кличко (64−5, 53 КО), который тогда успешно защитил титулы WBA (Super), WBO, IBF и IBO. То поражение остается единственным для болгарина.