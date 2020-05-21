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21 мая, источник: Vesti.kz

«Залы закрыты». Казахстанский боксер-профессионал рассказал о ситуации с коронавирусом в США

Казахстанский боксер-профессионал Бахтияр Эюбов (14−2−1, 12 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о ситуации в США — спортсмен не имеет возможности тренироваться в зале и не знает, когда вернется на ринг, из-за пандемии коронавируса.

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Источник: Vesti.kz

33-летний полусредневес мог отбоксировать в марте или апреле, но события были отменены из распространения вируса.

«Залы закрыты. Я не знаю, что и сказать. Такого не было, и я надеюсь, не будет. Люди выходят на улицу в масках, а автобусы забиты, — рассказал Эюбов. — Ситуация, конечно, стала лучше, но по боям вообще ноль информации».

Напомним, что Эюбов провел поединок в начале января: Бахтияр досрочно проиграл американцу Джарону Эннису (25−0, 23 КО). Во время вынужденного перерыва из-за коронавируса казахстанец работает в морге.

33-летний Бахтияр Эюбов должен был дебютировать в новой весовой категории и даже получил соперника, но поединок, намеченный на март, сорвался из-за пандемии коронавируса.

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