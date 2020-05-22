Тайсон отреагировал на предложение провести бой с Холифилдом

Источник: AFP 2020

«Было бы потрясающе провести благотворительный поединок. Только представьте нас вместе на ринге. Я в хорошей форме и чувствую себя превосходно», — заявил Тайсон. Он добавил, что старается поступать по совести, а деньги, собранные по итогам этого поединка, помогли бы многим нуждающимся людям.

17 мая Холифилд рассказал, что его представители уже ведут переговоры с Тайсоном о проведении совместного боя. Ранее оба боксера заявили о желании вернуться на ринг ради участия в поединках в благотворительных целях.

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