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00:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Тайсон отреагировал на предложение провести бой с Холифилдом

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон отреагировал на предложение провести бой с соотечественником Эвандером Холифилдом. Его слова приводит TMZ.

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Источник: AFP 2020

«Было бы потрясающе провести благотворительный поединок. Только представьте нас вместе на ринге. Я в хорошей форме и чувствую себя превосходно», — заявил Тайсон. Он добавил, что старается поступать по совести, а деньги, собранные по итогам этого поединка, помогли бы многим нуждающимся людям.

17 мая Холифилд рассказал, что его представители уже ведут переговоры с Тайсоном о проведении совместного боя. Ранее оба боксера заявили о желании вернуться на ринг ради участия в поединках в благотворительных целях.

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Тайсон и Холифилд дважды встречались на ринге. Оба раза побеждал Холифилд. В 1997 году Тайсон во время матча-реванша против Холифилда откусил оппоненту кусочек уха. Бой не был продолжен, а американского тяжеловеса дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов.

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