Российский боксер вспомнил бой против Головкина в финале Олимпиады-2004

Источник: Reuters

Решающий поединок Игр в Афинах завершился со счетом 20:18 в пользу Гайдарбекова. Тогда Головкину было 22 года, а россиянину — 28 лет. Сразу после соревнований Гайдарбеков завершил карьеру, а казахстанец еще два года боксировал в любителях, пока в 2006 году не перешел в профи.

Для Гайдарбекова медаль в Афинах стала второй на ОИ — за четыре года до этого он проиграл в финале в Сиднее кубинцу Хорхе Гутьерресу. Также в 2004 году россиянин выиграл чемпионат Европы. Бой против Головкина стал для Гайдарбекова последним в карьере — сейчас олимпийский чемпион работает заместителем министра спорта в родном Дагестане.

«Самым сложным всегда бывает финал. Это как подниматься на гору: когда остается один шаг до вершины, чувствуешь глобальную ответственность. И если с горы упадешь — будешь падать долго. Такая же ситуация и в боксе.

Огромная ответственность и волнение перед финалом. Эмоций настолько много, что сложно элементарно настроиться на поединок. Но уже к финалу ОИ-2004 я подошел более опытным и в бою с Генадием Головкиным смог реализовать свой план на бой, — заявил Гайдарбеков в интервью официальному сайту министерства молодежи Дагестана.

Он признался, что на пьедестале сложно удержать слезы.

«Это мечта каждого спортсмена. Испытываемые там чувства не забываются. Когда играет гимн своей страны понимаешь, что-то, к чему ты стремился, то, о чем мечтал сбылось. Сложно сдержать слезы, но мне удалось», — вспомнил Гайдарбеков, который добавил, что на родине встретить его в аэропорту приехали несколько тысяч человек.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KwXC8G4gY-c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2016 году Головкин рассказал, что ему было не суждено выиграть ОИ-2004 из-за закулисных игр функционеров. При этом он назвал то поражение полезным, так как мог завершить карьеру в случае победы и не перейти в профи, где становился чемпионом мира по четырем версиям, а прямо сейчас владеет титулами IBF и IBO.