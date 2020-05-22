Поединок боксера Александра Устинова перенесен на июнь

На счету 43-летнего Устинова 35 побед и четыре поражения, три из которых боксер потерпел в четырех последних боях. Ранее Хрюнов сообщал, что поединок россиянина запланирован на 22 мая в Минске.

«У нас 31 мая в Минске состоится суперфинал Гран-при WTCF, там будут два боя за звание чемпиона мира. А турнир по боксу, скорее всего, проведем в июне совместно с компанией “Патриот”. Поэтому бой Устинова перенесен. Но мы все равно планируем, что Устинов выйдет на ринг в главном бою, соперника пока называть не буду. Мы ждем открытия границы, а в со-главном поединке отбоксирует Сергей Рабченко», — сказал Хрюнов по телефону.