Поединок боксера Александра Устинова перенесен на июнь
Поединок российского тяжеловеса Александра Устинова перенесен на июнь, сообщил РИА Новости промоутер боксера Владимир Хрюнов.
Поединок российского тяжеловеса Александра Устинова перенесен на июнь, сообщил РИА Новости промоутер боксера Владимир Хрюнов.
На счету 43-летнего Устинова 35 побед и четыре поражения, три из которых боксер потерпел в четырех последних боях. Ранее Хрюнов сообщал, что поединок россиянина запланирован на 22 мая в Минске.
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