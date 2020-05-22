Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Славия М
Городея
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
23.05
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
23.05
Фрайбург
Вердер
Все события
Фоторепортажи
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
24Формуле-1 70 лет
16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Поединок боксера Александра Устинова перенесен на июнь

Поединок российского тяжеловеса Александра Устинова перенесен на июнь, сообщил РИА Новости промоутер боксера Владимир Хрюнов.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

На счету 43-летнего Устинова 35 побед и четыре поражения, три из которых боксер потерпел в четырех последних боях. Ранее Хрюнов сообщал, что поединок россиянина запланирован на 22 мая в Минске.

«У нас 31 мая в Минске состоится суперфинал Гран-при WTCF, там будут два боя за звание чемпиона мира. А турнир по боксу, скорее всего, проведем в июне совместно с компанией “Патриот”. Поэтому бой Устинова перенесен. Но мы все равно планируем, что Устинов выйдет на ринг в главном бою, соперника пока называть не буду. Мы ждем открытия границы, а в со-главном поединке отбоксирует Сергей Рабченко», — сказал Хрюнов по телефону.

 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
С чем сочетать сладости, чтобы худеть
Минимум людей и дезинфекция. РФС рассказал о продолжении РПЛ
В МОК рассказали об особых условиях проведения Олимпиады в Токио
«Манчестер Сити» не хочет отпускать Серхио Агуэро
В НХЛ выбрали лучшие голы сезона. Россиянин только третий
Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью взял Лигу чемпионов (фото)
Теннисистка заработала рекордную для женского спорта сумму
Павел Погребняк заразился коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь