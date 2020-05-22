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22 мая, источник: Vesti.kz

Названы сроки и место титульного боя Данияра Елеусинова с экс-чемпионом мира

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) может провести поединок против экс-чемпиона мира Джулиуса Индонго (23−2, 12 КО) без зрителей. Другие подробности встречи корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер спортсмена Зия Алиев.

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29-летний боксер полусреднего веса в третий раз в карьере проведет десятираундовый бой, но в этот раз будет разыгран первый титул в его профессиональной карьере.

«В штате Флорида разрешают проводить спортивные шоу — турниры UFC тоже проводит здесь, в Джексонвилле. Приблизительно это июль — начало августа. Это то, что мы имеем сейчас. Когда я говорил с Эдди Хирном, он также сказал, что это июль-август. Но каждый день ситуация меняется, и меняется в лучшую сторону.

Возможно, что к тому времени разрешат проводить бои и в других штатах, а не только во Флориде. А пока это только обсуждается. Очень тщательно расписывается план, как это будет проходить. Обидно будет, что этот бой, если он пройдет в июле и будут действовать определенные законы, пройдет без зрителей.

С другой стороны, больше людей посмотрят его по телевидению. Вот такой утешительный приз есть. Многие люди сидят дома — никто никуда ходить не может, — пояснил Алиев.

Напомним, противостояние Елеусинова с Индонго было намечено на апрель, но его отменили из-за пандемии коронавируса.

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