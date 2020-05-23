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11:03 (мск), источник: Vesti.kz

ESPN сообщил новую дату трилогии Головкин — «Канело»

Источники, близкие к ситуации, сообщили ESPN, что DAZN не исключает идею перенести изначальный план боев Сауля «Канело» Альвареса с 2020 на 2021 год.

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Это значит, что он встретится с Билли Джо Сондерсом в мае 2021 года, а затем завершит трилогию с Геннадием Головкиным в сентябре. Однако сейчас есть несколько сценариев, и все планы зависят от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

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Есть вероятность того, что осенью «Канело» все же встретится с Сондерсом, а 2020 год закроет боем в декабре против Головкина. На данный момент команда мексиканца изучает разные варианты, поскольку Альварес хотел бы в этом году провести два боя.

Отмечается даже, что «Канело» дал добро на бой с чемпионом мира по версии WBO Сондерсом без зрителей. GGG, со своей стороны, должен провести защиту титула по линии IBF против поляка Камила Шереметы.

Напомним, что Альварес в последнем бою нокаутировал россиянина Сергея Ковалева, а Головкин победил украинца Сергея Деревянченко.

«Канело» и Головкин боксировали в Лас-Вегасе в 2017 и 2018 годах, в первом бою была зафиксирована ничья, во втором — победа мексиканца судейским решением.

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