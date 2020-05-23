Двукратный олимпийский чемпион собрался зачистить легчайший дивизион

В феврале Ригондо не без проблем прошел такого же возрастного Либорио Солиса (30−6−1, 14 КО) из Венесуэлы, завоевал вакантный титул «обычного» чемпиона по версии WBA в весе до 53,5 килограмма. «Суперчемпионом» и лидером дивизиона является «паундовый» нокаутер из Японии Наоя Иноуэ (19−0, 16 КО).

«Я был “паундовым” чемпионом в 55,3 килограмма, — сказал Ригондо. — А теперь стану лучшим из лучших, “паундовым” в 53,5 килограмма. Да, я вновь поднимусь на вершину. Так и знайте, я еще не закончил, я только начинаю! “Шакал” только начинает! Я по-прежнему чемпион, у меня есть пояс, я продолжаю писать историю. Я трехкратный чемпион мира: дважды во втором легчайшем весе и один раз в легчайшем».