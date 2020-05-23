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13:03 (мск), источник: Vesti.kz

Двукратный олимпийский чемпион собрался зачистить легчайший дивизион

Двукратный олимпийский чемпион, бывший лидер второго легчайшего веса (до 55,3 килограмма) кубинец Гильермо Ригондо (20−1, 13 КО) нацелен на покорение легчайшей весовой категории (до 53,5 килограмма) и возвращение в список лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound). 39-летний ветеран задумал сперва очистить дивизион, а затем вернуться в 55,3 килограмма, сообщает vRINGe.com.

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Источник: AP 2020

В феврале Ригондо не без проблем прошел такого же возрастного Либорио Солиса (30−6−1, 14 КО) из Венесуэлы, завоевал вакантный титул «обычного» чемпиона по версии WBA в весе до 53,5 килограмма. «Суперчемпионом» и лидером дивизиона является «паундовый» нокаутер из Японии Наоя Иноуэ (19−0, 16 КО).

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«Я был “паундовым” чемпионом в 55,3 килограмма, — сказал Ригондо. — А теперь стану лучшим из лучших, “паундовым” в 53,5 килограмма. Да, я вновь поднимусь на вершину. Так и знайте, я еще не закончил, я только начинаю! “Шакал” только начинает! Я по-прежнему чемпион, у меня есть пояс, я продолжаю писать историю. Я трехкратный чемпион мира: дважды во втором легчайшем весе и один раз в легчайшем».

Кубинец с нетерпением ожидает окончания карантина, надеется провести следующий бой летом.

Единственное поражение на профессиональном ринге Ригондо потерпел в противостоянии с украинцем Василием Ломаченко, правда, ради этого боя кубинец поднялся на две весовые категории.

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