«Моя вина и DAZN». Хирн — о проблемах платформы Головкина и снижении гонораров боксеров

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Хирн согласен с критикой Арума, считает, что пандемия коронавируса и карантин повлияют на стабилизацию гонораров: «Я все понимаю, Арум дал понять, что хочет уменьшить гонорары бойцов. И я скажу, что он прав. Гонорары действительно должны немного уменьшиться. Все ведь понимают, что они сейчас просто неконтролируемые. И да, я согласен с тем, что в этом есть и моя вина, и вина стриминга DAZN. Но это логично. Они (DAZN) начали с чистого листа и потратились на то, чтобы сразу же о себе заявить. Боб обвиняет меня не только в СМИ. Недавно мы общались по телефону, и он сказал: “Эдди, это все твоя вина. А до тебя то же самое делал Эл Хэймон”».

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«Это не значит, что мы отказываемся платить бойцам огромные суммы, — объясняет Хирн. — Они заслужили эти деньги, заработали их. Но есть условия — это должна быть рыночная стоимость, а еще это должно приносить прибыль и удовлетворять болельщиков и шефов стриминга. Попробую объяснить проблему. Есть я, промоутер. С другой стороны есть стриминг, который спрашивает у меня: “Что у тебя есть? Чем нас можешь заинтересовать?” А проблема в том, что сейчас мы не можем рассчитывать на деньги со входных билетов. То есть мне нужно сделать шоу строго в лимите бюджета. Как мне в таких условиях заинтересовать и бойцов, и стриминг, и болельщиков? Как договориться с крутым оппонентом?».

«Мне кажется, сейчас нам всем необходимо встать на сторону телетрансляторов, — неожиданно завернул Хирн. — Несмотря на то, что у нас, промоутеров, свои интересы. Но, может быть, именно сейчас мы сможем все вместе собраться, немного перетряхнуть весь мир бокса и сделать все правильно. Возможно, даже пойти на какие-то жертвы ради этого. Нет, я сейчас говорю не о бойцах, а о промоутерах. Но я считаю, что именно сейчас мы должны выработать модель поведения. Не уверен, что когда-либо у нас будет лучший для этого шанс. То есть необходимо привести в порядок все: контракты, гонорары, шоу, расписание боев. Ведь самым главным в этом бизнесе все равно останутся уровень боя, его конкурентность, интрига».

«Допускаю, у нас поменяются правила игры. Мы больше не будем подписывать бойца только ради того, чтобы свести его в ринге с кем-то, кто у тебя уже есть. Да, я делал такое, и не один раз. Ведь именно так ты и заманиваешь к себе новых бойцов. Да, мы можем потерять некоторых бойцов. И мы должны с этим смириться или же не подписывать новых. Но мы не можем больше заманивать бойцов обещаниями. Теперь необходимо им честно сообщать, что мы платим за него определенную сумму, рассчитывая на то, что он все эти деньги отобьет. Он должен отработать это, драться с теми, с кем ему скажут. Он должен драться в настоящих, конкурентных, реальных драках. Но за это ему, конечно же, хорошо заплатят», — рассуждает Хирн.