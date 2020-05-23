«Моя вина и DAZN». Хирн — о проблемах платформы Головкина и снижении гонораров боксеров
Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) неожиданно согласился с критикой
Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) неожиданно согласился с критикой
Хирн согласен с критикой Арума, считает, что пандемия коронавируса и карантин повлияют на стабилизацию гонораров: «Я все понимаю, Арум дал понять, что хочет уменьшить гонорары бойцов. И я скажу, что он прав. Гонорары действительно должны немного уменьшиться. Все ведь понимают, что они сейчас просто неконтролируемые. И да, я согласен с тем, что в этом есть и моя вина, и вина стриминга DAZN. Но это логично. Они (DAZN) начали с чистого листа и потратились на то, чтобы сразу же о себе заявить. Боб обвиняет меня не только в СМИ. Недавно мы общались по телефону, и он сказал: “Эдди, это все твоя вина. А до тебя то же самое делал Эл Хэймон”».
«Это не значит, что мы отказываемся платить бойцам огромные суммы, — объясняет Хирн. — Они заслужили эти деньги, заработали их. Но есть условия — это должна быть рыночная стоимость, а еще это должно приносить прибыль и удовлетворять болельщиков и шефов стриминга. Попробую объяснить проблему. Есть я, промоутер. С другой стороны есть стриминг, который спрашивает у меня: “Что у тебя есть? Чем нас можешь заинтересовать?” А проблема в том, что сейчас мы не можем рассчитывать на деньги со входных билетов. То есть мне нужно сделать шоу строго в лимите бюджета. Как мне в таких условиях заинтересовать и бойцов, и стриминг, и болельщиков? Как договориться с крутым оппонентом?».
«Мне кажется, сейчас нам всем необходимо встать на сторону телетрансляторов, — неожиданно завернул Хирн. — Несмотря на то, что у нас, промоутеров, свои интересы. Но, может быть, именно сейчас мы сможем все вместе собраться, немного перетряхнуть весь мир бокса и сделать все правильно. Возможно, даже пойти на
«Допускаю, у нас поменяются правила игры. Мы больше не будем подписывать бойца только ради того, чтобы свести его в ринге с
Напомним, с прошлого года Хирн сотрудничает с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным. Казахстанец уже провел два боя из шести по контракту с DAZN, по которому он заработает свыше 100 миллионов долларов.