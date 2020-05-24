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12:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Кличко вспомнил конфликт с «дедом» в Советской армии

Бывший боксер-тяжеловес и мэр Киева Виталий Кличко вспомнил о службе в Советской армии, где столкнулся с проявлением дедовщины. Об этом он рассказал в интервью Mixsport.pro.

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Источник: AP 2020

48-летний Кличко рассказал, что в начале службы один из «дедов» пытался заставить будущего чемпиона мира носить воду. «Габаритами он был раза в два меньше меня. Я ему сказал, что выполнять буду только приказы старших по званию. А не от таких же рядовых», — вспомнил Кличко.

Драку предупредил дежурный, который разнял солдат. «Ночью думал, что “деды” попробуют разобраться со строптивым салагой, но уже на следующий день напряжение пропало», — рассказывает Кличко. Утром всему составу на построении объявили, что боксер — чемпион Украины.

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Кличко последний раз выходил на ринг осенью 2012 года в Москве. Тогда он нокаутировал немца Мануэля Чарра и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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