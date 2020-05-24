Кличко вспомнил конфликт с «дедом» в Советской армии

48-летний Кличко рассказал, что в начале службы один из «дедов» пытался заставить будущего чемпиона мира носить воду. «Габаритами он был раза в два меньше меня. Я ему сказал, что выполнять буду только приказы старших по званию. А не от таких же рядовых», — вспомнил Кличко.