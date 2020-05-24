Сопромоутер Головкина рассказал о ситуации с трилогией с «Канело»

«Ни для кого не секрет, что стриминг DAZN мечтает сделать бой между Головкиным и Альваресом, — заявил Хирн. — Но, если честно, мне кажется, что следующим соперником Альвареса будет Билли Джо Сондерс. Это точно так же, как и в случае с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Им сперва предстоит провести промежуточный бой, ведь у каждого из них есть контрактные обязательства. И все зависит от того, когда эти схватки состоятся. Если эти промежуточные бои пройдут не позже августа, то с большой долей вероятности Головкин и Альварес, а также Джошуа и Фьюри, подерутся еще до конца года. В противном случае до конца года они проведут только по одному бою. Я все понимаю, у “Канело” есть любимые даты, и он вновь хочет драться в сентябре. Но разве можно привязывать всю свою карьеру только к двум датам? Нужно учитывать тот момент, что когда бокс вернется на телевидение, начнется настоящий бум. Все просто: шоу будут проходить без зрителей, еще больше людей сидят по домам. Думаю, мы увидим хорошие цифры проданных платных трансляций».