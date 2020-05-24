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14:09 (мск), источник: Vesti.kz

Сопромоутер Головкина рассказал о ситуации с трилогией с «Канело»

Сопромоутер чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Эдди Хирн рассказал о ситуации с третьим боем казахстанца с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−2−1, 36 КО), который владеет титулами WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем дивизионе и WBA (Regular) во втором среднем. Его слова приводит vRINGe.com.

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«Ни для кого не секрет, что стриминг DAZN мечтает сделать бой между Головкиным и Альваресом, — заявил Хирн. — Но, если честно, мне кажется, что следующим соперником Альвареса будет Билли Джо Сондерс. Это точно так же, как и в случае с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Им сперва предстоит провести промежуточный бой, ведь у каждого из них есть контрактные обязательства. И все зависит от того, когда эти схватки состоятся. Если эти промежуточные бои пройдут не позже августа, то с большой долей вероятности Головкин и Альварес, а также Джошуа и Фьюри, подерутся еще до конца года. В противном случае до конца года они проведут только по одному бою. Я все понимаю, у “Канело” есть любимые даты, и он вновь хочет драться в сентябре. Но разве можно привязывать всю свою карьеру только к двум датам? Нужно учитывать тот момент, что когда бокс вернется на телевидение, начнется настоящий бум. Все просто: шоу будут проходить без зрителей, еще больше людей сидят по домам. Думаю, мы увидим хорошие цифры проданных платных трансляций».

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Напомним, что Головкин и Альварес дважды встречались на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года случилась скандальная ничья, а спустя 12 месяцев решением большинства судей выиграл мексиканец.

Последний бой Головкин провел в октябре, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал два вакантных титула, а Альварес в ноябре нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и отобрал у соперника пояс WBO в полутяжелом весе, от которого отказался через полтора месяца.

Ранее Головкин объявил, что после возвращения бокса встретится с обязательным претендентом по линии IBF поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО).

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