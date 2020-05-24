Заговоривший по-казахски Амир Хан отказался от боя без зрителей

Источник: metro.co.uk

«Вы не будете чувствовать себя в своей тарелке, если на арене только вы, ваш соперник и рефери. Пустой стадион не замотивирует меня на борьбу, так что я, пожалуй, дождусь, когда все придет в норму. Я не прекращал тренировки, так что не думаю, что мое возвращение станет проблемой.

Поверьте мне, я много раз бывал на спаррингах, и там нет настроения. Мой настрой возникает только тогда, когда есть болельщики. И я не знаю, как это происходит у других бойцов. Может быть, эта ситуация пойдет на пользу молодым парням, которые только готовятся выступить перед большой толпой, — заявил Хан в интервью Boxingscene.com.

В последнем бою 33-летний Хан в июле 2019 года в Саудовской Аравии нокаутировал в четвертом раунде экс-чемпиона мира из Австралии Билли Диба (46−6, 26 КО), который поднялся на две категории. Эта победа принесла британцу второстепенный титул WBC International в полусреднем весе.