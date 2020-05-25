BKFC предложит Тайсону $ 20 млн за бой. Соперником может стать Силва

Источник: AFP 2020

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий 22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

По данным источника, Тайсону готовы предложить $ 20 млн за участие в поединке. Возможным соперником Майка может стать ветеран смешанных единоборств Вандерлей Силва.

Напомним, в промоушене BKFC бои проводятся без перчаток. Поединки проходят в формате по три или пять двухминутных раундов, бойцам разрешено бить только руками.

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Напомним, недавно 53-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе заявил о готовности вернуться в спорт ради участия в благотворительных поединках.