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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

BKFC предложит Тайсону $ 20 млн за бой. Соперником может стать Силва

Bare Knuckle Fighting Championship готовится сделать предложение Майку Тайсону, который ранее заявил, что готов выйти на ринг с любым, кто пожелает бросить ему вызов, сообщает MMA Fighting.

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Источник: AFP 2020
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22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

По данным источника, Тайсону готовы предложить $ 20 млн за участие в поединке. Возможным соперником Майка может стать ветеран смешанных единоборств Вандерлей Силва.

Напомним, в промоушене BKFC бои проводятся без перчаток. Поединки проходят в формате по три или пять двухминутных раундов, бойцам разрешено бить только руками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, недавно 53-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе заявил о готовности вернуться в спорт ради участия в благотворительных поединках.

На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 боёв: 50 побед (44 — нокаутом), шесть поражений. Американец — абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). До Флойда Мейвейзера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.

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