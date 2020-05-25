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13:41 (мск), источник: Vesti.kz

Платформа Головкина начала искать инвесторов для выживания

Стремительно набирающий обороты стриминговый сервис DAZN едва не стал жертвой пандемии коронавируса — за время простоя платформа понесла колоссальные убытки. RingPolska и вовсе утверждает, что проект ищет инвесторов — иначе ему не выжить.

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Проект уроженца Украины британского бизнесмена Лена (Леонида) Блаватника стремительно набирал обороты, инвестировал в новые проекты, планировал майскую широкомасштабную экспансию — хотели запустить стриминг в более чем 200 странах мира. Но пандемия привела к карантину и отмене практически всех спортивных событий.

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Большинство стран мира поэтапно выходят из карантина, спортивные события вскоре возобновятся. Но нет никаких гарантий того, что вторая волна эпидемии вновь не заморозит спорт.

Источник ссылается на Financial Times, утверждает, что боссы платформы встречаются с потенциальными инвесторами. Не исключено, что в случае критической ситуации весь проект будет вскоре продан. Его ориентировочная рыночная стоимость — три миллиарда фунтов стерлингов (3,65 миллиарда долларов США). Но при этом у проекта финансовые обязательства на сумму 3,7 миллиарда фунтов стерлингов (4,5 миллиарда долларов США).

По состоянию на сегодня DAZN функционирует в девяти странах (США, Бразилия, Канада, Германия, Австрия, Испания, Италия, Япония, Швейцария). На рынке США проект преимущественно предлагает бокс и ММА. В Европе проект приобрел права на все крупнейшие национальные футбольные чемпионаты.

Напомним, что в прошлом году контракт с DAZN подписал чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин. Соглашение казахстанца рассчитано на 100 миллионов долларов за шесть боев, два из которых он уже провел.

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