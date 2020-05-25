Промоутер «Канело» выбрал тройку лучших боксеров мира

Первое место Де Ла Хойя отдал мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (53−1−2, 36 КО), который состоит на контракте в Golden Boy, а второе и третье — американцу Теренсу Кроуфорду (36−0, 27 КО) и украинцу Василию Ломаченко соотвественно.
«Я должен поставить “Канело” на первое место, по крайней мере из-за того, с кем он дрался и с кем он хочет драться. Уверен, что Сауль — единственный боксер, который хочет самых серьезных вызовов. Все остальные первым делом спрашивают: “А сколько я заработаю?”. “Канело” таких вопросов не задает, он просто хочет бить лучших. После него будут Кроуфорд и Ломаченко. Думаю, что навыки Теренса могут позволить ему стать мегазвездой. Ломаченко — потрясающий боец. Считаю, что он может покорить еще одну категорию», — сказал Де Ла Хойя в интервью Ibtimes.com.
Отметим, что Альварес владеет титулами чемпионами мира по версиям WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем, полусредневес Кроуфорд — поясом WBO, а легковес Ломаченко — WBA (Super), WBO и WBC (Franchise).
Самым авторитетным рейтингом P4P считается версия журнала The Ring. В нем лидирует Альварес, вторым идет Кроуфорд, третьим — чемпион WBA (Super) и IBF в легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (19−0, 16 КО). Седьмое место занимает казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO в среднем весе.