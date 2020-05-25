Промоутер «Канело» выбрал тройку лучших боксеров мира

«Я должен поставить “Канело” на первое место, по крайней мере из-за того, с кем он дрался и с кем он хочет драться. Уверен, что Сауль — единственный боксер, который хочет самых серьезных вызовов. Все остальные первым делом спрашивают: “А сколько я заработаю?”. “Канело” таких вопросов не задает, он просто хочет бить лучших. После него будут Кроуфорд и Ломаченко. Думаю, что навыки Теренса могут позволить ему стать мегазвездой. Ломаченко — потрясающий боец. Считаю, что он может покорить еще одну категорию», — сказал Де Ла Хойя в интервью Ibtimes.com.