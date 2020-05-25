Проспект против несбыточных перспектив. Последний бой Жаната Жакиянова в Казахстане
Казахстанец Жанат Жакиянов провел на
Казахстанец Жанат Жакиянов провел на
Карьера ZZ — яркий пример алгоритма «через тернии к звездам». Много сложностей и преград, четкое и уверенное их преодоление. Главное в том, что Жакиянов смог дойти до своей вершины, которая маячила перед ним долгие годы.
Жертвы оправдались. Он доказал, что в одиночку тоже можно свернуть горы. Достаточно иметь талант, уверенность, волю, силу и трудолюбие с дисциплиной. Важно не терять своей цели. Двигаться в сторону мечты.
Так что его успех дарит тепло. Он показателен. И в очередной раз подчеркнем, что Жанат так и остался недооцененным боксером. Хотя он заслужил стоять в одном ряду с казахстанскими топами, быть почетным гостем…
Впрочем, его историю не переписать. А она полна ярких и показательных моментов. География его поединков довольна широкая. Он бился в Казахстане, Беларуси, Таиланде, Швейцарии, Великобритании, России, Болгарии, США, Австралии, Узбекистане.
К слову, на родине он провел целую серию поединков. Именно с них все и начиналось — статус яркого проспекта он приобретал на наших аренах. Постепенно он вышел на мировой уровень. Последний же бой в Казахстане Жанат записал в свой актив 25 мая 2012 года.
Будучи серьезным и известным проспектом, Жакиянов на тот момент уже выступал с подписанным контрактом с британской компанией Hatton Promotions. В его активе был титул чемпиона Азии по версии WBC.
И очередным испытанием стал бой против Тимура Шайлезова из Кыргызстана.
В свое время Тимуру прочили хорошую и яркую карьеру. Однако после гостевых поражений от Рикардо Нуньеса и Карлоса Руэды Шайлезов на момент поединка с ZZ не выходил на ринг с ноября 2010 года.
Получается, его перспективы оказались несбыточные. После Жакиянова он дрался до 2015 года. Однако в восьми боях он выиграл лишь единожды.
Их встреча в легчайшем весе прошла в Шымкенте на территории ресторанного комплекса «Рукия». Рассчитан поединок был на 10 раундов. Но, как и многие бои ZZ, он завершился намного раньше. Досрочная победа была зафиксирована в третьем раунде.
Всего в Казахстане Жакиянов бился 11 раз. И противостояние с Шайлезовым стало последним на домашней арене. О завершении карьеры ZZ объявил в феврале 2018 года.