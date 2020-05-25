Проспект против несбыточных перспектив. Последний бой Жаната Жакиянова в Казахстане

Карьера ZZ — яркий пример алгоритма «через тернии к звездам». Много сложностей и преград, четкое и уверенное их преодоление. Главное в том, что Жакиянов смог дойти до своей вершины, которая маячила перед ним долгие годы.

Жертвы оправдались. Он доказал, что в одиночку тоже можно свернуть горы. Достаточно иметь талант, уверенность, волю, силу и трудолюбие с дисциплиной. Важно не терять своей цели. Двигаться в сторону мечты.

Так что его успех дарит тепло. Он показателен. И в очередной раз подчеркнем, что Жанат так и остался недооцененным боксером. Хотя он заслужил стоять в одном ряду с казахстанскими топами, быть почетным гостем…

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UEjbrPgFhkU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, его историю не переписать. А она полна ярких и показательных моментов. География его поединков довольна широкая. Он бился в Казахстане, Беларуси, Таиланде, Швейцарии, Великобритании, России, Болгарии, США, Австралии, Узбекистане.

К слову, на родине он провел целую серию поединков. Именно с них все и начиналось — статус яркого проспекта он приобретал на наших аренах. Постепенно он вышел на мировой уровень. Последний же бой в Казахстане Жанат записал в свой актив 25 мая 2012 года.

Будучи серьезным и известным проспектом, Жакиянов на тот момент уже выступал с подписанным контрактом с британской компанией Hatton Promotions. В его активе был титул чемпиона Азии по версии WBC.

И очередным испытанием стал бой против Тимура Шайлезова из Кыргызстана.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ItjgKttkXAk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В свое время Тимуру прочили хорошую и яркую карьеру. Однако после гостевых поражений от Рикардо Нуньеса и Карлоса Руэды Шайлезов на момент поединка с ZZ не выходил на ринг с ноября 2010 года.

Получается, его перспективы оказались несбыточные. После Жакиянова он дрался до 2015 года. Однако в восьми боях он выиграл лишь единожды.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4NOZ-fijEHk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Их встреча в легчайшем весе прошла в Шымкенте на территории ресторанного комплекса «Рукия». Рассчитан поединок был на 10 раундов. Но, как и многие бои ZZ, он завершился намного раньше. Досрочная победа была зафиксирована в третьем раунде.