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15:45 (мск), источник: Vesti.kz

Президент WBC назвал боксера, который мог закончить карьеру «Канело»

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман снова восхитился соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), сообщает Tofight.ru.

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Он считает, что мексиканцу по силам стать одни из лучших в истории.

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За карьеру 29-летний Альварес покорил четыре категории, а прямо сейчас владеет титулами WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем.

«Сауль все еще строит свое наследие. Он молод, активен и голоден до величия. Будучи слишком молодым он встретился с Флойдом Мейвезером, и этот бой мог быть концом его карьеры. Но “Канело” учится на ошибках. Он сосредоточился и вернулся, став зрелым бойцом мирового уровня. Думаю, по окончании карьеры он станет одним из лучших бойцов в истории», — заявил Сулейман в интервью Boxingnews24.com.

Бой Мейвезер — Альварес за титулы WBA (Super) и WBC в первом среднем весе прошел в сентябре 2013 года и завершился победой американца раздельным решением судей. Это поражение остается единственным в карьере мексиканца.

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