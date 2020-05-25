Президент WBC назвал боксера, который мог закончить карьеру «Канело»
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман снова восхитился соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), сообщает Tofight.ru.
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман снова восхитился соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), сообщает Tofight.ru.
Он считает, что мексиканцу по силам стать одни из лучших в истории.
За карьеру 29-летний Альварес покорил четыре категории, а прямо сейчас владеет титулами WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем.
«Сауль все еще строит свое наследие. Он молод, активен и голоден до величия. Будучи слишком молодым он встретился с Флойдом Мейвезером, и этот бой мог быть концом его карьеры. Но “Канело” учится на ошибках. Он сосредоточился и вернулся, став зрелым бойцом мирового уровня. Думаю, по окончании карьеры он станет одним из лучших бойцов в истории», — заявил Сулейман в интервью Boxingnews24.com.
Бой Мейвезер — Альварес за титулы WBA (Super) и WBC в первом среднем весе прошел в сентябре 2013 года и завершился победой американца раздельным решением судей. Это поражение остается единственным в карьере мексиканца.