Президент WBC назвал боксера, который мог закончить карьеру «Канело»

За карьеру 29-летний Альварес покорил четыре категории, а прямо сейчас владеет титулами WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем.

«Сауль все еще строит свое наследие. Он молод, активен и голоден до величия. Будучи слишком молодым он встретился с Флойдом Мейвезером, и этот бой мог быть концом его карьеры. Но “Канело” учится на ошибках. Он сосредоточился и вернулся, став зрелым бойцом мирового уровня. Думаю, по окончании карьеры он станет одним из лучших бойцов в истории», — заявил Сулейман в интервью Boxingnews24.com.