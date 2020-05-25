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17:00 (мск), источник: ТАСС

Российские боксеры 22 июня планируют отправиться на сборы в Казахстан

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России по боксу планирует отправиться на тренировочный сбор в Казахстан 22 июня. Об этом сообщил главный тренер команды Виктор Фархутдинов, чей комментарий приводит пресс-служба Федерации бокса России.

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Источник: РИА "Новости"

Фархутдинов отметил, что 17 июня мужская сборная России в составе 50 человек соберется для прохождения углубленного медицинского обследования.

«При благоприятной обстановке 22 июня мы планируем вылететь на сбор в Казахстан в Среднегорье, где хотим провести совместный сбор с боксерами из Казахстана, Узбекистана, Украины, — сообщил Фархутдинов. — Все эти команды, как и наша, будут представлены двумя составами. Также мы возьмем четырех перспективных молодых боксеров — Всеволода Шумкова (весовая категория до 57 кг), Гусейна Магомадова (до 63 кг), Джамбулата Бижамова (до 75 кг) и Алексея Дронова (свыше 91 кг)».

Сбор в Казахстане запланировано провести с 22 июня по 5 июля. После этого предполагается организовать сбор в Сочи, на который планируют пригласить сборные Казахстана, Узбекистана, Украины, Кубы и Франции.

«Замечу, что это пока предварительное расписание, в котором возможны изменения, — сказал Фархутдинов. — После августовского сбора пойдет подготовка и отбор на чемпионат России, который запланирован на начало осени. На чемпионате России будет определяться состав национальной сборной на командный Кубок мира 2020 года, а также, надеюсь, на Олимпийские игры».

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