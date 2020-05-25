Абель Санчес рассказал, что нужно для появления «новых Головкиных»
Известный американский тренер Абель Санчес признался, что его беспокоит пандемия коронавируса и ее влияние на бокс и подрастающих боксеров. Его слова приводит AllBoxing.ru.
Известный американский тренер Абель Санчес признался, что его беспокоит пандемия коронавируса и ее влияние на бокс и подрастающих боксеров. Его слова приводит AllBoxing.ru.
С 2010 по 2019 год Санчес работал с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), который сейчас владеет титулами IBF и IBO в среднем весе. В любительском боксе Головкин становился чемпионом мира и серебряным призером Олимпиады-2004.
«У меня четыре чемпиона в зале, но что будет, когда они уйдут? Не думаю, что все будет как раньше. Люди забывают, что нужна инфраструктура для появления следующих Джошуа, Фьюри, Головкиных, — рассуждает Санчес в интервью Sky Sports. — Если у нас не будет Олимпиад для развития молодых пацанов, тогда будет нехватка хороших боксеров. Не думаю, что любительские турниры будут проходить как раньше,
Содержание моего лагеря не проблема, потому что мои дети могут использовать их для отдыха. Дело в том, что, возможно, не будет боксеров, которых можно будет тренировать здесь. Я здесь как в коконе, но в конце концов мне надо будет его покинуть.
71-летний Санчес не исключает, что уйдет из бокса в ближайшие годы и закроет свой зал The Summit в месте Big Bear в штате Калифорния.
«Те четверо боксеров, что сейчас тренируются у меня, дадут мне еще четыре года в боксе. Это не беспокоит меня. Единственная причина, по которой я еще не ушел, — это ребята, которые есть у меня сейчас. Я их не подведу. Когда они решат больше не продолжать, мы остановимся.
Я не боюсь трудностей. Им нужно будет закончить карьеру, прежде чем я уйду. Если конечно не придет
Напомним, что ОИ-2020 перенесены на 2021 год