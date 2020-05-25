Абель Санчес рассказал, что нужно для появления «новых Головкиных»

С 2010 по 2019 год Санчес работал с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), который сейчас владеет титулами IBF и IBO в среднем весе. В любительском боксе Головкин становился чемпионом мира и серебряным призером Олимпиады-2004.

«У меня четыре чемпиона в зале, но что будет, когда они уйдут? Не думаю, что все будет как раньше. Люди забывают, что нужна инфраструктура для появления следующих Джошуа, Фьюри, Головкиных, — рассуждает Санчес в интервью Sky Sports. — Если у нас не будет Олимпиад для развития молодых пацанов, тогда будет нехватка хороших боксеров. Не думаю, что любительские турниры будут проходить как раньше, из-за всех этих требуемых тестов. Это повлияет на любительскую программу и на четырехраундовые и шестираундовые бои, которые необходимы для развития талантов. Это будет сложно.

Содержание моего лагеря не проблема, потому что мои дети могут использовать их для отдыха. Дело в том, что, возможно, не будет боксеров, которых можно будет тренировать здесь. Я здесь как в коконе, но в конце концов мне надо будет его покинуть.

71-летний Санчес не исключает, что уйдет из бокса в ближайшие годы и закроет свой зал The Summit в месте Big Bear в штате Калифорния.

«Те четверо боксеров, что сейчас тренируются у меня, дадут мне еще четыре года в боксе. Это не беспокоит меня. Единственная причина, по которой я еще не ушел, — это ребята, которые есть у меня сейчас. Я их не подведу. Когда они решат больше не продолжать, мы остановимся.

Я не боюсь трудностей. Им нужно будет закончить карьеру, прежде чем я уйду. Если конечно не придет кто-то на продвинутом этапе карьеры, но в данный момент у меня есть только моя большая четверка.